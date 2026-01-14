Momentul în care un câine dă foc la casă, după ce s-a jucat cu o mănușă. Abia a fost salvat din imobilul în flăcări (VIDEO)

Momentul în care un câine lăsat singur a dă foc la casă, după ce s-a jucat cu o mănușă de schi ce conținea o baterie cu litiu și ion, a fost surprins de camerele de supraveghere din locuință.

Momentul în care un câine dă foc la casă

Incidentul s-a petrecut în orașul Ottawa, din Canada, unde un câine care stătea liniștit pe canapea rodea o mănușă electrică. În scurt timp aceasta a făcut un scurtcircuit și a început să scoată fum, moment în care animalul s-a speriat și a sărit de pe canapea.

Obiectul a început să scoată fum, iar pătura s-a aprins rapid, cuprinzând și celelalte obiecte textile din jur. Câinele a plecat din încăpere panicat, iar vecinii au alertat pompierii atunci când au văzut degajările de fum din casă.

După 10 minute de la intervenția salvatorilor, focul a fost stins, iar câinele scos din casă în siguranță și fără răni grave. De asemenea, un adult și un copil din apropiere au fost evacuați temporar până la stingerea completă a incendiului.

Apelul pompierilor la conștientizarea pericolelor

Imaginile de pe camerele video au fost publicate de Departamentul de Pompieri din Ottawa și arată momentul și mai ales modul în care izbucnește incendiul. Prin răspândirea imaginilor, salvatorii mizează pe conștientizarea pericolului reprezentat de lăsarea la îndemâna animalelor sau copiilor a obiectelor periculoase.

„Modul în care a izbucnit acest incendiu a fost extrem de rar. Depozitați dispozitivele alimentate cu baterii într-un loc sigur, ferit de copii și animale și opriți utilizarea oricărei baterii care prezintă semne de deteriorare, umflare sau supraîncălzire”, a declarat purtătorul de cuvânt al OFS, Nick DeFazio.

