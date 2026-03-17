Consiliul Județean Timiș a recepționat deja studiul de fezabilitate și introduce în bugetul pentru 2026 proiectarea și execuția adăpostului pentru animale, care va fi construit în satul Grabaț din comuna Lenauheim. Acesta va fi destinat nu doar câinilor, ci și animalelor de talie mare, respectând toate normele europene în domeniu și va avea nu doar spații de găzduire, ci și cabinete veterinare precum și alte facilități.

Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, a spus că mai are în vedere amenajarea a încă două asemenea centre în alte zone din județ și asta pentru că autoritățile locale nu au capacitatea financiară să gestioneze astfel de proiecte.

“Problema animalelor fără stăpân nu mai poate fi tratată superficial, de aceea am ales să venim cu o soluție concretă, asumată la nivel județean. De asemenea, avem în vedere demararea unei campanii județene de microcipare și sterilizare a animalelor fără adăpost. Este un proiect nu doar pentru protecția animalelor, ci și pentru siguranța comunităților, în condițiile în care există cazuri în care fenomenul animalelor fără stăpân a fost scăpat de sub control în unele zone. Acesta va fi primul adăpost în care animalele nu vor fi eutanasiate, în schimb vrem să promovăm adopția acestora pentru a le oferi o șansă la o viață liniștită”, a declarat Alfred Simonis.

Simonis a mai afirmat că se caută încheierea unor parteneriate cu comunitățile locale, dar și cu asociații și fundații care se ocupă de protecția animalelor pentru că este un domeniu care necesită o colaborare permanentă și e nevoie de expertiza și experiența acestor organizații.

Proiectarea noului adăpost de câini din Timișoara

Și Primăria Timișoara se pregătește de construcția unui adăpost modern destinat animalelor fără stăpân din Timișoara.În 2025 s-a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic.

Noul adăpost va fi amplasat în zona Freidorf, pe un teren al municipalității, aflat în apropierea pistei de biciclete Timișoara – Serbia. Suprafața totală a terenului este de peste 20.000 mp, iar adăpostul va putea găzdui până la 600 de câini și aproximativ 100 de pisici.

Suprafața estimată a adăpostului construit de Primăria Timișoara va fi de jumătate de hectar. Aici vor fi amenajate zone de cazare adaptate nevoilor animalelor, o bucătărie dedicată pregătirii hranei, spații pentru depozitare, vestiare și grupuri sanitare pentru personal. De asemenea, vor exista spații specializate pentru tratamente medicale veterinare – de la consultații, sală de operații și radiologie, până la zone de carantină, terapie intensivă, maternitate și laborator.

Pe lângă aceste facilități, municipalitatea va amenaja o pensiune pentru animale, un loc de joacă pentru câini, precum și infrastructura necesară pentru gestionarea responsabilă a animalelor decedate, în conformitate cu normele de igienă și mediu. Vor exista căi de acces pietonale și auto, o parcare cu cel puțin 30 de locuri și spații verzi care vor acoperi minimum 20% din suprafața totală.