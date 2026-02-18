În mediul online, Ministerul Afacerilor Interne ni-l prezintă pe Nino, câinele de serviciu care a avut un rol cheie într-o captură de droguri estimată la 300.000 de euro. În ciuda unui cod portocaliu de vreme severă, misiunile au continuat fără întrerupere, iar patrupedul s-a aflat în teren alături de ceilalți câini de serviciu, demonstrând că devotamentul nu ține cont de condițiile meteo.

Nino, captură impresionantă de droguri

Nino a contribuit decisiv la descoperirea unei importante cantități de droguri, într-o acțiune coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) și procurorii DIICOT Pitești. Ancheta a dus la anihilarea unei rețele de trafic de droguri de mare risc, formată din trei bărbați cu vârste cuprinse între 36 și 45 de ani.

Potrivit anchetatorilor, gruparea activa din noiembrie 2025 și se ocupa cu distribuirea de cocaină și substanțe psihoactive extrem de periculoase. Cei trei suspecți au fost prinși în flagrant, în municipiul Pitești, în timp ce încercau să vândă peste trei kilograme de substanță cristalină.

Pentru a-și ascunde activitatea ilegală, traficanții au recurs la metode ingenioase, îngropând o parte din droguri pentru a evita descoperirea. Cu toate acestea, în urma perchezițiilor efectuate, substanțele interzise au fost identificate și ridicate de anchetatori, inclusiv cu sprijinul lui Nino.

Câinele-erou al Poliției Române

„COD PORTOCALIU… DAR MISIUNEA CONTINUĂ!

Indiferent de codul meteo, nu renunțăm la sarcinile zilnice. Nino este și el în acțiune, alături de ceilalți câini de serviciu.”, a transmis MAI pe rețelele sociale.

„El este Nino!

A mirosit o captură de droguri, de 300.000 €.

Reguli noi pentru călătoria cu animalele de companie în Europa. Legea se aplică din 22 aprilie 2026