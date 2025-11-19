Nu-ți mai lăsa pisica afară până nu știi asta. Medicul veterinar dezvăluie când devine periculos pentru felină: „Risc ridicat de degerături și hipotermie” (VIDEO)

Un medic veterinar ne spune temperatura exactă la care nu ar trebui să lasăm pisica să iasă afară iarna aceasta. Pe măsură ce temperaturile continuă să scadă, un specialist a dezvăluit momentele în care este prea frig să lași pisica să iasă afară, deoarece vremea rece îi poate cauza probleme grave de sănătate. Când devine prea frig pentru pisici?

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Când devine periculos pentru pisică să iasă afară

Din cauza temperaturilor scăzute, mulți proprietari de pisici își fac griji să nu-și lase animalele de companie afară să se plimbe. Expunerea felinelor la frig poate declanșa probleme de sănătate, inclusiv hipotermie și degerături potențial fatale dacă nu sunt tratate. Câteva semne de avertizare că pisica ta ar putea suferi de hipotermie includ tremurul (care poate înceta pe măsură ce starea se agravează), urechile și labele reci, gingiile palide, dezorientarea, letargia și respirația superficială.

Pentru a-i ajuta pe proprietarii îngrijorați, dr. Dave de la Bath Veterinary Group a apărut pe contul de TikTok al Pet Health Club, unde a detaliat când nu este bine ca animalele să fie expuze la frigul de afară.

Sfaturile medicului veterinar

„E prea frig să ieși afară cu pisica ta?”, a întrebat el la începutul videoclipului, înainte de a dezvălui când ar trebui să rămână în casă. În momentul în care temperaturile exterioare se situează între 10 și 19 °C, dr. Dave a clarificat că acestea sunt de obicei condiții sigure pentru ca pisicile să exploreze mediul înconjurător.

„Totuși, unele pisici, în special în vârstă sau cu blană subțire, pot avea nevoie de căldură suplimentară”, a remarcat el. Însă, atunci când temperaturile scad sub 10°C, proprietarii de animale de companie ar trebui să fie mai atenți la condițiile exterioare înainte de a-și lăsa pisicile afară.

„Pisica ta se va simți inconfortabil la aceste temperaturi, așa că oferă-i un adăpost cald”, a recomandat dr. Dave.

Risc pentru sănătatea pisicilor

În cazul în care temperaturile ating între 0 și 6°C, medicul veterinar a subliniat că acest interval prezintă un „risc mediu pentru sănătate”, putând declanșa diverse complicații pisicilor.

Încă o dată, el a subliniat importanța oferirii unui adăpost sigur și cald pentru bunăstarea felinelor, avertizând că expunerea prelungită la astfel frig s-ar putea dovedi periculoasă.

Dacă temperatura scade sub 0°C, el îndeamnă proprietarii de pisici să își țină animalele de companie în casă, indiferent de cât de insistent ar solicita accesul afară.

„Este periculos de frig. Există un risc ridicat de degerături și hipotermie”, a explicat el. „Țineți pisica în casă și asigurați-vă că se simte bine”.

Când vremea nefavorabilă impune ținerea pisicilor în casă, litiera trebuie să fie foarte curată, în timp ce furnizarea de hrană suplimentară ajută la menținerea nivelului de energie.

Dacă îi permiți prietenului tău felin să se aventureze afară iarna, RSPCA recomandă să fii atent la pericole, cum ar fi antigelul și sarea grunjoasă, care pot fi toxice pentru pisici dacă sunt ingerate. De asemenea, este important ca pisica să fie ușor de văzut de șoferi pe întuneric. Periajul des ajută pisicile să aibă o blană bogată iarna, care să-i țină de cald.