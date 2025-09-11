O insulă cu doar 64.000 de locuitori va avea primul spital veterinar deschis nonstop: tratamente de urgență pentru câini, pisici și cai

Insula Guernsey, situată în largul coastelor Normandiei și cu aproximativ 64.000 de locuitori, face un pas important în îngrijirea animalelor de companie și a cailor prin aprobarea construirii primului spital veterinar deschis 24/7. Inițiativa vine din partea clinicii veterinare Isabelle Vets, care deține filiale în St Peter Port și L’Islet, fiind cea mai veche clinică veterinară de pe insulă, transmite BBC.

Insula Guernsey va avea primul spital veterinar deschis nonstop

Directorul clinicii, Doreen Munn-Litten, a declarat că proiectul spitalului reprezintă „un vis de mult timp”. Noua unitate veterinară va permite îngrijire nonstop, asigurând acces rapid la tratamente de urgență, indiferent de oră. Anunțul schimbă complet peisajul medical veterinar din Guernsey, unde serviciile nonstop au fost practic inexistente până acum.

„Această unitate va însemna că proprietarii de cai nu vor mai trebui să călătorească în Marea Britanie pentru tratamente specializate”, a adăugat Munn-Litten, evidențiind facilitățile ecvine incluse, precum și un scaner CT modern, vital pentru diagnosticarea precisă a animalelor mari.

Facilități ultramoderne pentru toate speciile

Noul spital va fi echipat complet pentru a răspunde nevoilor tuturor animalelor. Printre facilități se numără:

șase cabinete de consultații pentru diverse specializări veterinare.

patru săli de operații echipate cu tehnologie de ultimă generație.

săli de așteptare separate pentru pisici și câini, reducând stresul animalelor.

13 canise și un țarc pentru pisici cu 20 de locuri, pentru cazurile ce necesită supraveghere lungă.

cabinet stomatologic cu radiografie pentru diagnostic complet.

farmacie proprie pentru acces rapid la medicamente și tratamente.

Aceste facilități transformă spitalul veterinar din Guernsey într-un centru complet, capabil să ofere servicii de urgență, intervenții chirurgicale și îngrijiri specializate pentru câini, pisici și cai. Astfel, proprietarii vor avea siguranța unui serviciu nonstop, iar animalele vor primi tratament de urgență pe insulă, fără deplasări lungi în Marea Britanie.

Reprezentanții clinicii au declarat că lucrările de construcție sunt planificate să înceapă în primăvara anului 2026, iar filialele actuale ale Isabelle Vets vor continua să funcționeze ca centre secundare, oferind suport și consultații de rutină.