O pisică de 18 ani, abandonată de familie pentru că era „prea bătrână”. Însă ce a urmat pentru Smokey a făcut tot internetul să plângă

Câinii și pisicile în vârstă au atât de multă dragoste de oferit și, cu toate acestea, unele animale sunt abandonate de familiile lor fix din cauza vârstei. Sau potențialii adoptatori ezită adesea să adopte un câine sau o pisică bătrână fiindcă are speranță de viață limitată și probleme de sănătate.

Smokey, o pisică în vârstă de 18 ani, a fost abandonată de familie din cauza vârstei. În videoclipul postat pe TikTok, de către @122.luvvmel, pisica stă în cușca ei de la Centrul de Îngrijire a Animalelor Lancaster din California, având privirea tristă.

„Smokey este o pisică de 18 ani, sterilizată. A fost abandonată de familie pentru că era prea în vârstă. Este o fată dulce și super iubitoare. Se înțelege bine cu alte pisici. Poate fi luată în custodie medicală. Vă rog să nu lăsați ca ultimii ani de viață ai lui Smokey să-i petreacă într-un adăpost!!”, este mesajul postat online, scrie Yahoo.com.

Prețioasa felină a fost plasată în adăpost după mulți ani în care a avut o familie. Voluntarii au postat numeroase mesaje pentru ca cineva să o vadă și să o adopte.

Internauții au rămas șocați că Smokey a fost abandonată din cauza vârstei sale, mai mulți oferindu-se să o adopte pe loc. Mulți au împărtășit povești despre animalele lor bătrâne și bucuria pe care le-o aduceau.

„Propriul meu Ursuleț îmbătrânește și sunt recunoscător pentru fiecare zi”, a scris cineva. / „Cum fac oamenii asta?!”, a întrebat altul. „Pisica mea din copilărie are 22 de ani și încă trăiește alături de părinții mei. Tata este persoana ei preferată”. / „Avem 9 pisici. Este mai mult decât binevenită să-și petreacă zilele cu noi”, a precizat altcineva.

Final fericit pentru Smokey

Adăpostul de animale a postat noi vești minunate despre Smokey. Frumoasa pisicuță a fost adoptată și nu își mai petrece zilele într-o cușcă. Deși nu se știu informații despre noua ei familie sau dacă adopția a rezultat în urma postărilor de pe rețelele sociale, felina face acum parte dintr-un cămin iubitor și speră să primească dragostea pe care o merită, finalul ei fericit făcând internetul să plângă.