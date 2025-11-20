O pisică oarbă învață să sară și devine de neoprit. Simpatica felină uimește internetul cu pofta de viață / Lipsa vederii nu o împiedică să se distreze (VIDEO)

O pisică oarbă a învățat să sară și acum a devenit de neoprit! Un videoclip o arată sărind în aer cu o încredere deplină, cu coada sus și limbajul corpului urlând: „Uită-te la asta!”.

O pisică oarbă e senzație pe rețelele sociale

Dacă vrei să-ți reamintești că pisicile sunt niște supereroine minuscule, uită-te la această pisicuță oarbă care a învățat să sară și acum nu se poate opri din a-și etala noua abilitate. Videoclipul o arată sărind mândră în aer, fiind un amestec perfect de curaj, bucurie și determinare. Practic îi poți simți entuziasmul în timp ce execută fiecare salt, dovedind că defectul fizic nu o împiedică să-și trăiască viața.

Internauții o aplaudă precum niște părinți mândri pentru că, trebuie să recunoaștem, nu zilnic vedem pisici oarbe care sar. Adorabilul videoclip de pe TikTok a fost distribuit de contul @livinwithlouis, iar oamenii sunt nerăbdători să se bucure de această felină care se bazează pe auz și miros.

O persoană a scris: „Săritul este o parte atât de importantă a vieții de pisică, mă bucur atât de mult pentru ea”. Altcineva a precizat: „Micuța țopăie”. Un alt stăpân de pisică oarbă a adăugat: „Pisicii mele oarbe îi place să se cațere pe picioarele oamenilor și apoi să țipe pentru că nu-și dă seama cum să-și retragă ghearele”.

De ce pisicile oarbe au nevoie de atenție specială

Pisicile oarbe au nevoie de multă îngrijire, deoarece lumea lor nu se bazează pe văz. Ele explorează prin atingere, miros și sunet, ceea ce înseamnă că activitățile care stimulează aceste simțuri sunt cruciale pentru fericirea și încrederea lor.

O stăpână de pisică oarbă pe nume Jess susține că jucăriile care fac zgomot, cum ar fi clopoțeii, le pot ajuta să urmărească mișcarea, în timp ce covorașele texturate și stâlpii de zgâriat le oferă ceva sigur de explorat.

Potrivit ei, „pisicile au nevoie de rutină în viața lor pentru a rămâne fericite și confortabile. Imaginează-ți că ai locui afară și ai lupta pentru supraviețuirea ta. Ți-ai dori ca ziua ta să fie previzibilă, nu? Așa trebuie să trăim cu pisicile noastre domestice. Aceste instincte sunt înrădăcinate. Chiar dacă nu au fost niciodată afară, nu muta lucrurile prea des. Mai ales lucrurile pisicii tale oarbe”.

O altă idee sunt sesiunile de joacă blânde, care implică jocuri bazate pe mirosuri sau puzzle-uri cu recompense, care pot ajuta pisicile să se simtă implicate și în siguranță. Schimbarea mediului înconjurător (cum ar fi oferirea unei jucării sau a unei recompense noi) le menține curiozitatea vie fără a le copleși. Îmbogățirea nu înseamnă doar să le ții ocupate, ci le ajută să rămână active, independente și vesele în felul lor special.