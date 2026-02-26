O pisică salvată de pe străzile din România a devenit campioană europeană

O pisică salvată de pe străzile din România, respectiv din Iași, a devenit campioană europeană, după ce a câștigat prestigiosul Campionat Felin de la Graz – un concurs dedicat celor mai frumoase feline din lume.

Organizat la Graz, Austria, concursul a demonstrat cum chiar și o pisică abandonată poate să își schimbe radical viața dacă i se oferă o șansă. Duracell, care anterior fusese o felină amărâtă, fără o casă și un stăpân iubitor și lupta pentru supraviețuire pe stradă, a câștigat primul loc pe podiumul european.

Nu a fost ușor, pentru că Duracell s-a pregătit ani întregi și a participat la numeroase competiții internațională până să ajungă la această performanță.

Animalul a fost salvat de crescătorii Mihaela Merlă și Ionuț Proboteanu, cunoscuți în lumea felinologică drept proprietarii Campioanei Mondiale 2025, RO Bucovina Kira Kiralina, British Shorthair blue. După ce a fost salvată, Duracell a crescut într-un mediu dedicat felinelor de rasă, a fost îngrijită conform cerințelor și a participat la concursuri unde a obținut rezultate remarcabile.

Pe podium, alături de alte două pisici din țară

De această dată, titlul obținut la Graz reprezintă o performanță rară pentru o felină provenită din stradă, și nu dintr-o crescătorie specializată.

„Duracell este dovada vie că fiecare animal abandonat poate avea un viitor, dacă cineva alege să nu rămână indiferent. Adoptă. Pentru că următorul campion poate fi chiar acolo, pe stradă”, a declarat Adrian Dragotă, președintele Felis România.

Performanța românească de la Campionatul European Felin a fost completată de alte două rezultate importante, printre care și Kira Kiralina, câștigătoare a titlului în 2025, care și-a reconfirmat poziția și în 2026. A doua pe podium a fost RO Wild Forest’s Quasar, o pisică Norvegiană de Pădure albă, Campion Mondial 2025 născut în România, dar stabilit și reprezentând la concurs Elveția.

În România, prima mare competiție felină a anului va avea loc în perioada 21–22 martie, la Sala Palatului din București, unde va fi organizat Salonul Felin Internațional SofistiCAT.

