O rasă de câini puternici, menționată de Shakespeare în piesele sale, are, în sfârșit, pedigree. Detalii neștiute despre ciobănescul islandez

O rasă de câine, menționată într-una dintre piesele lui William Shakespeare și despre care se crede că are peste 1.000 de ani, a fost recunoscută oficial cu pedigree.

După secole de istorie și mențiuni literare, ciobănescul islandez, una dintre cele mai vechi rase nordice, a fost recunoscut oficial de Kennel Club în aprilie 2025, potrivit The Guardian. Decizia marchează o etapă importantă pentru rasa originară din Islanda, menționată chiar și în literatura lui William Shakespeare, în piesa Henric al V-lea, atunci când soldatul Ancient Pistol face referire la câini de tip spitz nordic.

Prin includerea ciobănescului islandez în registrul oficial, Kennel Club are 224 de rase de câini cu pedigree, ultima rasă recunoscută fiind câinele de vânătoare polonez în aprilie 2024.

Istoria ciobănescului islandez

Crescut pentru pază, turmă și adunarea cailor islandezi, ciobănescul nordic a demonstrat de-a lungul secolelor un temperamental puternic și o loialitate față de stăpân. De asemenea, rasa a fost folosită în ferme pentru protejarea animalelor tinere. Aceste calități au făcut ca rasa să fie extrem de apreciată de islandezi.

Caracteristici fizice și temperamentale

Ciobănescul islandez este un câine de talie medie, cu o blană groasă, rezistentă la intemperii, care poate fi scurtă sau lungă. Paleta cromatică include roșu, auriu, gri, maro, negru, cu pete albe, reflectând diversitatea genetică și adaptabilitatea rasei.

Temperamental, câinele este prietenos, energic, loial și vigilent, fiind capabil să se adapteze atât mediilor rurale, cât și celor urbane. Deși latră mult, comportamentul său este specific rasei de tip spitz: comunică cu stăpânii și protejează animalele din turmă.

Recunoașterea oficială de către Kennel Club

Pentru ca o rasă să fie recunoscută de Kennel Club, este necesară demonstrarea unei linii genealogice stabile și a mai multor generații, care să permită evaluarea trăsăturilor previzibile, inclusiv temperament, sănătate, nivel de energie și nevoi de îngrijire.

Mărturii ale proprietarilor

Wendy Laker, proprietara unui ciobănesc islandez pe nume Stormur, a precizat: „Rasa este prietenoasă, activă și inteligentă. Poate fi vocală, deoarece a fost crescută să alerteze stăpânii și să protejeze turma. E foarte inteligentă și ușor de dresat, fiind un companion minunat pentru cei care înțeleg nevoile rasei”. Laker a adăugat că, fiind o rasă de tip spitz, ciobănescul islandez necesită îngrijire și atenție constante pentru sănătate și vitalitate.

Date cheie despre ciobănescul islandez

Înălțime: 45 cm (mascul), 42 cm (femelă);

Greutate: 13 kg (mascul), 11 kg (femelă);

Durată de viață: 12-14 ani;

Culori: roșu și alb; negru și alb; crem și alb; auriu și alb; gri și alb; cafeniu și alb; alb, cafeniu și negru;

Temperament: prietenos, loial, vigilent, energic, ușor de dresat.