O tânără de 32 de ani a transformat iubirea pentru animale în afacere. Jemma învață câinii să participe la nunta stăpânilor: întâmpină invitații, poartă inelele sau participă la ședințe foto

Jemma Graham, o iubitoare de câini din York (Marea Britanie), a lansat un proiect inedit ce promite să revoluționeze modul în care animalele de companie participă la nunți. Proiectul său, denumit Paws ‘N’ Promises, oferă proprietarilor de câini posibilitatea de a include patrupedele în cea mai importantă zi din viața lor, fără stres sau griji. Tânăra de 32 de ani susține că, în prezent, serviciul său este singurul de acest fel din zonă, oferind un model unic de grijă și atenție pentru animalele de companie.

De la angajată la antreprenoare pasionată

În vârstă de 32 de ani, Jemma lucrează în administrația unei școli din York. Totuși, anul trecut a beneficiat de un concediu voluntar care i-a permis să exploreze oportunități alternative și să transforme pasiunea pentru câini într-o afacere viabilă.

„Am avut banii și timpul necesar să fac saltul și să lansez Paws ‘N’ Promises, ideea la care visam de mult timp”, a explicat Jemma, potrivit Yorkpress.co.uk.

Motivul din spatele ideii

Inspirația pentru această afacere a venit din experiențe personale: Jemma a participat la nunți unde proprietarii de câini și-ar fi dorit ca animalele lor să fie incluse, însă lipsa unui sistem a împiedicat acest lucru.

„Dacă m-aș căsători, mi-aș dori ca și câinele meu să fie prezent. Exact asta oferă serviciul meu: prezență și siguranță pentru cățel, fără stres pentru proprietari”, a spus Jemma.

În ce constă serviciile sale

Paws ‘N’ Promises se concentrează pe confortul și siguranța câinelui pe tot parcursul evenimentului. În ziua nunții, Jemma preia câinele de la domiciliu sau de la canisă, se asigură că acesta este fericit, apoi îl conduce la locația evenimentului. Rolurile patrupedului variază: întâmpină invitaților, poartă inelele sau participă la ședințele foto, toate fiind stabilite în prealabil cu proprietarii.

„Pe durata nunții, monitorizez fiecare aspect: pauze, hidratare, evitarea mâncatului compulsiv sau săriturile pe rochii și costume”, a dezvăluit tânăra.

Jemma subliniază că pregătirea și siguranța sunt priorități. A absolvit primul curs britanic de însoțire a nunților canine, a urmat cursuri de prim ajutor pentru câini. Experiența ei include ani de îngrijire a câinilor și operarea unei pensiuni pentru animale, fapt care îi permite să gestioneze situațiile imprevizibile din ziua nunții cu profesionalism.

Are cereri pentru 2026 și 2027

Deși afacerea a fost lansată de curând, Jemma a primit deja solicitări pentru nunțile din 2026 și 2027.

Pachetul Pawfect, disponibil de la 295 de lire sterline (1700 de lei), include:

Consultație telefonică cu mirii;

Întâlnire cu proprietarii și câinele de onoare;

Colaborarea cu fotograful și coordonatorul de nunți;

Preluarea câinelui și 30-40 de minute de mers pe jos;

Participarea câinelui la eveniment (întâmpinare, fotografii, purtarea inelului);

Pauze, gustări și hidratare pentru câine.

Pozele cu câinele pe parcursul evenimentului sunt trimise ulterior cuplului, oferind amintiri de neuitat.

Prin această afacere, Jemma Graham combină pasiunea cu nevoia tot mai mare a proprietarilor de a-și include animalele de companie în evenimente speciale. Într-o eră în care câinii joacă un rol central în viața oamenilor, Paws ‘N’ Promises transformă ziua nunții într-o experiență completă pentru toți membrii familiei, inclusiv pentru cei cu patru lăbuțe.