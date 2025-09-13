Oamenii de știință au aflat secretul pisicilor. Experimentul prin care și-au dat seama că felinele chiar recunosc vocea stăpânilor

Pisicile sunt al doilea cel mai iubit animal de companie din lume, imediat după câini. Totuși, în ciuda popularității felinelor, comportamentul lor continuă să fascineze și să intrige cercetătorii. Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le pun stăpânii este: „Oare pisica mea mă recunoaște atunci când o strig?”. Deși mulți asociază refuzul unei pisici de a răspunde cu indiferență, un nou studiu dezvăluie că pisicile își recunosc, de fapt, stăpânii după voce și își schimbă comportamentul în funcție de aceasta.

Pisica îți recunoaște vocea

Cercetarea, publicată în revista Animal Cognition, a fost coordonată de Charlotte de Mouzon și a implicat 16 pisici domestice. În laborator, felinele au fost expuse la diferite înregistrări audio: unele proveneau de la stăpânii lor, iar altele de la persoane complet străine.

Rezultatele au fost surprinzătoare: în momentul în care auzeau vocea cunoscută a stăpânilor, pisicile afișau semne de atenție: își dilatau pupilele, ciuleau urechile și mișcau coada diferit față de reacția la vocile necunoscute. În schimb, când ascultau un străin, reacția era aproape inexistentă, dovadă că recunoașterea vocală joacă un rol cheie în legătura cu oamenii.

Tonul vocii contează mai mult decât credem

Un alt aspect relevat de studiu este importanța tonului folosit de oameni. Pisicile nu răspund doar la vocea familiară, ci și la modul în care aceasta este folosită. Cercetătorii au observat că felinele reacționează mai mult când stăpânii lor le vorbesc pe un ton asemănător celui folosit pentru bebeluși. Acest lucru sugerează că pisica, asemenea copiilor mici, e sensibilă la inflexiuni emoționale și poate interpreta nuanțele vocii umane.

Pisicile nu sunt indiferente, ci selective

De multe ori, proprietarii cred că pisicile sunt „reci” sau „indiferente”. Totuși, studiul demonstrează contrariul: ele aleg când și cum să răspundă. Felinele își recunosc stăpânii, dar nu reacționează mereu vizibil. Această selectivitate face parte din natura lor independentă, moștenită de la strămoșii lor sălbatici.

Importanța legăturii emoționale cu oamenii

Deși sunt mai puțin demonstrative decât câinii, pisicile creează legături puternice cu oamenii. Recunoașterea vocală este o dovadă a acestei conexiuni. Dacă studiile anterioare au arătat că felinele își recunosc și numele, acum, cercetările confirmă că și vocea stăpânilor joacă un rol major în interacțiunile lor zilnice.

Curiozități fascinante despre pisici

Pisicile în Egiptul Antic erau venerate ca ființe sacre. Moartea unei pisici era o perioadă de doliu în familie.

Un simț olfactiv extraordinar – pisicile au aproximativ 19 milioane de terminații nervoase olfactive, de aproape patru ori mai multe decât oamenii.

Adevărate acrobate – pot sări de până la șase ori lungimea corpului lor, un record impresionant raportat la dimensiunea lor.

Mustățile ca instrument de orientare – acestea sunt extrem de sensibile și le ajută să măsoare spațiile, să detecteze obiecte din apropiere și chiar să simtă mirosurile diferite din aer.