Obligațiile pe care le au stăpânii de animale iarna. Ce spune legea din România, amenzile sunt usturătoare / Frigul nu e o scuză, ci un test de responsabilitate

Sezonul rece înseamnă o perioadă de risc crescut pentru animale, căci temperaturile scăzute pot provoca degerături, hipotermie și îmbolnăviri severe. Pentru a preveni astfel de situații, legislația în vigoare impune obligații clare stăpânilor și deținătorilor de animale, dar și autorităților care au competență pe linia protecției animalelor, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare într-un comunicat.

Iarna, un pericol real pentru animale

Orice stăpân de animale sau persoană care se ocupă de acestea trebuie să le asigure condițiile de viață și bunăstare, ținând cont de nevoile etologice, în funcție de specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, prin asigurarea unui adăpost corect; hrană și apă suficientă; posibilitatea de mișcare suficientă; îngrijire și atenție; asistență medicală.

În cadrul actului normativ Legea 205/2004 privind protecția animalelor, prin rău tratament se înțelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutil; iar în cazul neasigurării condițiilor anterior menționate, faptele se sancționează cu amendă curpinsă între 3.000 de lei și 12.000 de lei.

Ce obligații au stăpânii

Deținătorii de animale, ținute în aer liber, trebuie să le asigure acestora iarna:

un adăpost individual, construit în funcție de necesități, care să ofere protecție împotriva intemperiilor, să fie confecționat din materiale ce nu dăunează sănătății animalului și care pot fi întreținute ușor;

cuștile utilizate pentru adăpostirea câinilor trebuie să fie dimensionate în funcție de talia animalului, oferindu-i posibilitatea de a sta în picioare și de a se întoarce;

în cazul câinilor legați, zgarda trebuie să fie confecționată dintr-un material care să nu fie dăunător sănătății animalului; să fie astfel concepută, încât să se elimine riscul de strangulare. Lanțul trebuie confecționat din zale metalice, cu lungimea minimă de 2 m; lanțul va fi ancorat la punct fix sau va culisa pe un cablu metalic și va fi prevăzut la extremități cu dispozitive de tip ‘vârtej’;

padocurile câinilor trebuie să fie împrejmuite încât să nu permită evadarea câinilor și să aibă cu o suprafață minimă de 6 ori mai mare decât cea a cuștii.

Când pot interveni polițiștii

Dacă polițiștii constată că un animal se află într-o situație de pericol emit ordin de plasare în adăpost pentru animalele aflate în situație de pericol și care se comunică entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.

Activitatea privind gestionarea câinilor fără stăpân se derulează și iarna, întrucât, potrivit O.U.G 155/2001, consiliile locale au obligația de a amenaja adăposturi pentru câinii fără stăpân, unde exemplarele canine vor fi supuse acțiunilor sanitar-veterinare, iar acțiunile de capturare, transport, cazare, hrănire, deparazitare, vaccinare, sterilizarea și controlul bolilor pentru exemplarele canine se vor realiza cu respectarea normelor și măsurilor sanitar-veterinare.

Adopția, soluția care salvează vieți

Câinii capturați și înregistrați în evidențele adăposturilor pot fi revendicați ori adoptați. Prin adopție se reduce presiunea asupra adăposturilor, scade numărul animalelor expuse la pericolele sezonului rece, iar fapta reprezintă un gest care demonstrează că bunătatea și legea pot merge împreună pentru a crea o comunitate mai sigură și mai responsabilă.