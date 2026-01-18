Parada uriașilor blănoși din Bucovina. Cei mai frumoși câini ciobănești au defilat la Stulpicani, în fața a mii de oameni (VIDEO)

Cei mai frumoși câini ciobăneşti au defilat duminică, 18 ianuarie, în parada tradițională din Bucovina. Aceste animale de talie mare sunt recunoscute pentru abilităţile lor de pază şi protecție, în special la stâni, şi sunt crescute în această zonă a ţării.

Parada Ciobănescului de Bucovina la Stulpicani

La invitația primarului comunei Stulpicani, Vasile Zamcu, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat la Parada Ciobănescului de Bucovina. Evenimentul este la cea de-a treia ediție și a adunat câteva mii de oameni.

„M-am bucurat de întâlnirea cu gospodarii comunei, cu familiile lor, și de o zi autentică de iarnă în comuna Stulpicani. Este un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina: oameni gospodari, costume populare purtate cu mândrie, tradiții păstrate din generație în generație. Din acest tablou nu putea lipsi Ciobănescul de Bucovina, uriașul blănos care face parte din viața de zi cu zi a oamenilor de la munte”, a declarat Gheorghe Șoldan, potrivit Monitorul de Suceava.

Acesta i-a felicitat pe organizatori și comunitatea din Stulpicani, pentru că reușește, „în vremurile dificile pe care le traversăm”, să se bucure împreună și să le arate tuturor că adevărata bogăție se află acolo unde există respect pentru oameni și animale, pentru tradiții și, mai ales, dragoste de Dumnezeu.

