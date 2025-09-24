Pasărea de companie cu o capacitate nemaiîntâlnită în regnul animal: emite lasere din penele cozii, potrivit oamenilor de știință

O echipă de cercetători de la Universitatea Politehnica din Florida (SUA) a făcut o descoperire uimitoare: penele cozilor păunilor emit fascicule înguste de lumină, datorită unor nanostructuri care acționează ca niște „cavități optice”. Această capacitate de amplificare a luminii reprezintă un fenomen nemaiîntâlnit în regnul animal și deschide noi perspective asupra interacțiunii dintre biologie și fizică.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Penele de păun pot emite fascicule de lumină

Cercetătorii au studiat penele colorate ale cozii păunului indian (Pavo cristatus), aplicând un colorant special pe mai multe zone ale penajului. După expunerea la o sursă externă de lumină, anumite zone, în special „ochii ornamentali”, au început să emită fascicule înguste de laser galben-verzui.

Echipa de cercetători afirmă că este prima dovadă documentată a unei cavități laser biologice în lumea animală. Fasciculele au fost detectate după ce penele au fost tratate repetat cu un colorant, lăsându-le să se usuce între aplicări, iar cele mai intense emisii au fost înregistrate în zona verde a penajului, un fenomen rar întâlnit chiar și în materiale sintetice. Fasciculele emise erau coerente, adică lumina era extrem de ordonată, similară cu laserele create în laboratoare, relatează Interesting Engineering.

Deși fenomenul este clar demonstrat, oamenii de știință nu au identificat exact microstructurile responsabile. Nu pare să fie vorba despre tijele de melanină acoperite cu cheratină, ci ar putea fi implicate granule proteice sau alte structuri mici din interiorul penelor care acționează ca o cavitate laser, susține coautorul Nathan Dawson.

Pentru experiment, lungimea penelor a fost micșorată, apoi îmbibate cu colorant. Ulterior, experții au expus probele la impulsuri de lumină și analizate cu instrumente profesionale.

Detectarea luminii laser în structuri biologice deschide noi direcții de cercetare. Specialiștii consideră că acest fenomen ar putea ajuta la identificarea unor structuri microscopice ordonate în natură, cu aplicații în medicină. De exemplu, anumite virusuri cu forme geometrice specifice ar putea fi recunoscute prin capacitatea lor de a funcționa ca lasere.