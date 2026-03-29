Protecţia animalelor este un semn de civilizaţie şi o probă a capacităţii statului de a interveni atunci când legea este încălcată, a precizat, duminică, 29 martie, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, precizând că, în 2025, angajaţii MAI au salvat peste 1.500 de animale aflate în pericol, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Bilanț MAI pentru 2025

Șeful MAI a informat că, anul trecut, au fost deschise peste 2.200 de dosare penale şi s-au aplicat peste 20.000 de sancţiuni contravenţionale împotriva celor care au comis fapte ilegale împotriva animalelor.

“În anul 2025, angajaţii MAI au salvat peste 1.500 de animale aflate în pericol, au deschis peste 2.200 de dosare penale şi au aplicat peste 20.000 de sancţiuni contravenţionale împotriva celor care au comis fapte ilegale împotriva animalelor. Acţionăm în cooperare strânsă cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alte instituţii ale statului, inclusiv cu Administraţia Prezidenţială. Continuăm aceste eforturi şi în 2026”, a transmis ministrul Predoiu pe Facebook.

