Peste 4.000 de câini de protecție plasați la nivel global: Succesul Scott’s K în dresajul K9 de elită

Scott’s K, comerciantul de câini de protecție, a atins o bornă importantă – peste 4.000 de câini special dresați și antrenați să ofere servicii de pază la cele mai înalte standarde, plasați la nivel global.

Peste 4.000 de câini de protecție plasați la nivel global

Acești câini sunt plasați fie poliției sau guvernului, în baza unor contracte, fie persoanelor fizice private, pentru pază. Fondatorul Steve Scott atribuie această reușită unui factor care îl face diferit de alte companii de câinii de protecție, și anume experiența autentică în structurile statului cu câini K9 pentru protecția familiei.

Scott a fost antrenorul șef al unității K9 din departamentul său de poliție, după mai multe desfășurări militare în Europa, unde a perfecționat metodele avansate de dresaj al câinilor și a cultivat relații cu canise europene de elită care furnizează câini de lucru forțelor de ordine și unităților militare din întreaga lume.

„Avantajul nostru competitiv este evident. Aplicăm metodologii de dresaj K9 din lumea reală pentru câinii de protecție ai familiei. Majoritatea companiilor din acest domeniu nu au experiență reală în aplicarea legii. Am dresat câini care trebuie să acționeze în condiții reale care le pun viața în pericol și aducem această expertiză în fiecare plasament familial”, explică Steve Scott.

Cererea pentru câini de pază, în creștere

Experiența lui Scott în domeniul dresajului câinilor de pază se manifestă în mai multe moduri:

Dresaj cu dublă capacitate – câinii K9 ai lui Scott oferă atât companie familială autentică, cât și protecție de elită;

Integrare familială completă: în baza protocoalelor de instruire pentru dresorii de câini K9 ai poliției, Scott instruiește personal clienții, copiii acestora și membrii familiilor cu privire la utilizarea corectă a câinilor lor de protecție în diverse situații;

Abordare practică: filosofia de dresaj a lui Scott reflectă experiența sa în poliție, care include instrucțiuni directe și practice, axate pe ceea ce familiile trebuie cu adevărat să știe.

În ultimii doi ani, cererea clienților a crescut cu 47%, potrivit estimărilor lui Scott și citate de send2press.com. Acest lucru vine în urma creșterii preocupării legate de securitate în rândul persoanelor și familiilor din zone izolate. Specialiștii din industrie observă faptul că acești câini special antrenați oferă avantaje în domeniul securității pe care sistemele de alarmă nu le pot reproduce.

