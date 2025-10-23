Petiţie pentru modificarea legislaţiei privind protecţia animalelor/ Priorităţi: Interzicerea eutanasierii câinilor sănătoşi, recunoaşterea legală a animalelor ca fiinţe, nu ca obiecte şi intervenţia fără mandat în cazuri grave de cruzime faţă de acestea

O petiţie la nivel naţional pentru modificarea legislaţiei privind protecţia animalelor poate fi semnată online pe o platformă specială, dedicată „celor care cred într-o Românie mai bună, mai empatică şi mai responsabilă faţă de animale”. Priorităţile acestei iniţiative legislative sunt interzicerea eutanasierii câinilor sănătoşi, recunoaşterea legală a animalelor ca fiinţe, nu ca obiecte şi intervenţia rapidă a Poliţiei fără mandat în cazuri grave de violenţă şi cruzime faţă de acestea, transmite News.ro.

Deputatul Andrei Baciu, jurnalista Ioana Cosma şi Hilde Tudora, director al Direcţiei pentru Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, au lansat oficial platforma www.respectpentruanimale.ro, „un spaţiu dedicat celor care cred într-o Românie mai bună, mai empatică şi mai responsabilă faţă de animale”.

Pe site, cetăţenii pot semna petiţia naţională care va sta la baza unor modificări legislative esenţiale pentru protecţia animalelor din România.

„Pe site, oricine poate consulta proiectele de lege la care am lucrat până acum. Sunt măsuri clare, precum interzicerea eutanasiei câinilor sănătoşi sau recunoaşterea animalelor ca fiinţe, cu drepturi şi libertăţi. Avem nevoie de semnături pentru că vrem să demonstrăm în Parlament că nu suntem o mână de oameni. Comunitatea iubitorilor de animale este mare. Iar într-o societate civilizată, animalele sunt protejate de legi”, afirmă deputatul Andrei Baciu.

Jurnalistul Ioana Cosma spune că vrea să trăiască într-o ţară în care primarii rezolvă problema câinilor fără stăpân „prin metode umane şi eficiente”.

„Vreau să trăiesc într-o ţară în care animalele nu sunt bătute şi ucise. Vreau să trăiesc într-o ţară formată din oameni buni. Vă invit cu tot sufletul să semnaţi petiţia – durează doar 30 de secunde”, declară jurnalista.

La rândul său, Hilde Tudora, directorul Protecţiei Animalelor din cadrul CJ Ilfov, face apel la medicii veterinari să îi sprijine în demersul lor şi să le vorbească oamenilor cu care intră în legătură despre această iniţiativă.

„Nu e un moft, e o necesitate. Realitatea din România e una singură şi nu trebuie ignorată: problemele om–animal sunt gestionate fie barbar, fie deloc”, precizează sursa citată.

Potrivit iniţiatorilor, proiectul vizează interzicerea eutanasierii câinilor sănătoşi, recunoaşterea legală a animalelor ca fiinţe, nu ca obiecte şipermisiunea intervenţiei rapide a poliţiei fără mandat în cazuri grave de violenţă şi cruzime faţă de animale

„Prin această campanie, iniţiatorii îşi propun să aducă în prim-plan o nouă cultură a respectului faţă de animale, bazată pe educaţie, compasiune şi responsabilitate socială”, mai afirmă iniţiatorii.

