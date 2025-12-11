Agnessa, o fetiță de 10 ani din Odessa, a fost nevoită să plece din Ucraina alături de familia ei, din cauza bombardamentelor. Familia a trebuit să lase totul în urmă, inclusiv pe pisica Arsenii. Agnessa nu s-a gândit că va fi reunită vreodată cu prietenul ei blănos, însă oameni din cinci țări au contribuit la regăsirea lor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Prietenie în vreme de război

Maria Bezhenar, mama Agnessei, a declarat că nu au putut lua nimic cu ei atunci când au plecat din Odessa spre Statele Unite. Ei au petrecut câteva săptămâni în România și după ce au primit permisiunea autorităților, au putut zbura spre America. În urma lor a rămas Arsenii, pisica Agnessei. În timpul zborului spre SUA, familia ucraineană s-a împrietenit cu o însoțitoare de zbor, care avea să-i ajute să se reunească cu Arsenii, notează Scoop.

„Am plecat odată din Germania și știu cum este să mergi într-o altă țară fără să cunoști pe nimeni sau nimic, și pur și simplu am simțit acest sentiment de conexiune cu ea”, a declarat Dee Harnish, însoțitoarea de zbor. Dee a ținut legătura cu Maria și astfel a aflat mai multe despre familia ei și motanul care a rămas în Odessa. Stewardesa a împărtășit povestea familiei Bezhenar unei colege de muncă, care salvează și animale. În ciuda misiunii grele, femeia și-a contactat cunoștințele pentru a încerca să-l aducă pe Arsenii înapoi la stăpânii săi.

Prin mai multe surse, cumnatul Mariei, care avea grijă de Arsenii, a reușit să fie contactat. El a dus motanul la granița cu Republica Moldova, l-a pasat unui șofer care mergea în România și Arsenii a ajuns să locuiască timp de o lună în București.

O salvatoare de animale se afla în vacanță în Grecia când a aflat de caz. Și-a scurtat concediul, a trecut prin București și l-a luat pe Arsenii. Însă, a apărut o problemă: motanul nu putea urca în avion deoarece se mutase dintr-o țară care nu este în Uniunea Europeană. În cele din urmă, după ce au fost întocmite documentele, Arsenii a putut zbura până în Seattle. De acolo, el a mai avut de făcut un singur drum, până în San Francisco, unde a fost în sfârșit reunit cu Agnessa.

De la izbucnirea războiului ruso-ucrainean în 2022, multe animale au fost abandonate sau ucise de bombardamente. Asociații care luptă pentru drepturile animalelor se ocupă de căutarea patrupezilor pierduți și îngrijirea acestora.

Citește și:

EXCLUSIV | Charlie, CFO-ul cu patru lăbuțe care aduce zâmbete în biroul Rentnbuy: De ce prezența unui cățel la locul de muncă poate crește moralul și productivitatea angajaților (VIDEO)

Un câine bolnav din Ucraina a fost găsit într-un hambar distrus de război