La Rentnbuy, startup-ul imobiliar fondat de Alex M. Kis și Valentin Buzea, productivitatea și atmosfera de la birou nu se măsoară doar în rezultate financiare sau tranzacții imobiliare. Secretul lor? Charlie, un cățel adorabil care poartă cu mândrie titlul de CFO – Chief Fun Officer.

De ce un cățel la birou contează

Alex povestește că, fiind un startup cu doar 10 angajați, fiecare persoană are un impact major asupra rezultatului final. „Noi nu putem concura cu marile corporații nici la salarii, nici la numărul de angajați, așa că a trebuit să creăm un mediu în care oamenii să își dorească să vină la muncă și să se simtă bine aici”, spune el.

De la alegerea unui birou central și cosy, până la grădină, X-box, jocuri și nopți de Catan, totul este gândit pentru a face munca mai plăcută. Și aici intervine Charlie. Prezența lui nu doar că aduce zâmbete, dar ajută și la detensionarea celor mai stresante situații. Alex glumește: „Este remunerat în mângâieri și treaturi constante, dar impactul lui pozitiv asupra moralului tuturor e real.”

Charlie – mai mult decât un simplu cățel

Charlie a ajuns în biroul Rentnbuy după ce inițial mai fusese prezent Frosty, o pisică Scottish Fold. Deși Frosty aducea și ea bucurie, Alex explică faptul că pisicile sunt mai teritoriale, pe când câinii sunt mai potriviți pentru un mediu de lucru flexibil și social. „Încurajăm colegii să aducă la birou câini, iar Charlie este cel care îi convinge să facă pasul spre a adopta sau a lua un animal.”

Charlie are rolul de „șef din umbră” al biroului. Nu există reguli stricte, cu excepția unei atenții speciale la scaunele rotative – pentru că lui Charlie îi place să fie lângă oameni și poate fi ușor accidentat dacă nu suntem atenți. În rest, biroul se adaptează nevoilor lui, iar el se bucură de libertatea și atenția colegilor.

Impactul asupra angajaților

Prezența unui animal de companie la birou aduce multiple beneficii. Alex subliniază două dintre ele:

Retenția angajaților: În special în IT și software development, este greu să găsești persoane potrivite. Charlie ajută la crearea unui mediu prietenos și familiar, ceea ce contribuie la păstrarea talentelor.



Moralul general: Chiar dacă nu poate fi cuantificat ușor, impactul asupra stării de spirit este clar. „Adevărul este că ne petrecem mai mult timp la birou decât acasă, iar Charlie face ca acest timp să fie mai plăcut”, spune Alex.



Un exemplu amuzant vine chiar dintr-un moment important pentru startup: în timpul negocierilor cu un fond mare din San Francisco, Alex trebuia să intre într-o ședință online după ora 3 noaptea, iar pe fundal se auzea cum Charlie sforăia. „A fost extrem de amuzant și a detensionat mult situația, iar în cele din urmă am reușit să închidem investiția.”

Un birou prietenos cu animalele

Pentru Rentnbuy, grădina biroului a fost un factor esențial. „Animalele își petrec atât de mult timp în bloc, iar un loc de joacă exterior face minuni”, explică Alex. În același timp, prezența unui animal presupune și responsabilități suplimentare – curățenie, hrănire și îngrijire – dar cu un plan bine pus la punct, beneficiile depășesc cu mult efortul.

Charlie simbolizează cultura Rentnbuy: un mediu cald, primitor și plin de bucurie, unde angajații sunt apreciați și se simt bine veniți la muncă. Prezența lui arată că un animal de companie la birou nu e doar o distracție, ci o investiție reală în moralul și productivitatea echipei.