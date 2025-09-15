Pisica Egipteană Mau, o raritate absolută în lumea felinelor. Cât costă, cum se îngrijește și de ce este specială

Activă, elegantă și surprinzător de năzdrăvană, pisica Egipteană Mau este considerată una dintre cele mai vechi și fascinante rase de pisici din lume. Cu aspect regal și o personalitate aparte, această felină se remarcă prin inteligență, grație și longevitate, fiind un companion ideal pentru familiile iubitoare de animale. Numele său, „Mau”, înseamnă pur și simplu „pisică” în limba egipteană, o dovadă a legăturii strânse pe care această rasă o are cu originile sale milenare.

Pisica Egipteană Mau, origini și raritate

Pisica Egipteană Mau este adesea asociată cu felinele sacre din Egiptul Antic, imortalizate în fresce și sculpturi. În prezent, această rasă este considerată extrem de rară, în special în Statele Unite, unde crescătorii autorizați sunt puțini. Raritatea face ca prețul său să fie ridicat.

Este rasa Egipteană Mau hipoalergenică?

Mulți iubitori de pisici se întreabă dacă această rasă poate fi potrivită pentru persoanele alergice. Din păcate, Egipteana Mau nu este o pisică hipoalergenică. Blana sa scurtă și fină produce mai puține reacții decât alte rase cu păr lung, dar conține în continuare proteina Fel d 1, responsabilă pentru alergiile feline. Totuși, o alimentație corectă și tratamente antiparazitare la zi mențin pielea și blana sănătoase, reducând năpârlirea excesivă.

Personalitate și prietenie

Pisica Egipteană Mau este renumită pentru natura sa afectuoasă și loială. De obicei, aceste pisici își aleg o persoană favorită din familie, dar rămân blânde și sociabile și cu ceilalți membri. Sunt curioase, inteligente și foarte ușor de integrat în viața de familie, scrie Modern Cat.

Un alt punct forte este adaptabilitatea lor în casele cu mai multe animale. Introduse treptat, aceste pisici pot conviețui foarte bine cu câinii relaxați și prietenoși.

O pisică vorbăreață și expresivă

La fel ca Siameza sau Tonkineza, Egipteana Mau este o rasă vocală. Această pisică comunică printr-o gamă largă de sunete, cum ar fi ciripituri sau chiar triluri. De multe ori, folosește vocea pentru a atrage atenția și învață rapid că stăpânii reacționează la aceste chemări.

Îngrijirea blănii și sănătatea orală

Din punct de vedere al întreținerii, pisica Egipteană Mau este o rasă cu nevoi reduse de îngrijire. O periere de una-două ori pe săptămână este suficientă pentru ca blana să fie strălucitoare și sănătoasă. În schimb, la capitolul sănătate orală, se recomandă periajul regulat al dinților și controale veterinare periodice. Asemenea altor rase, pot face gingivită, dar prevenția făcută din timp face diferența.

Nevoia de mișcare

Această pisică atletică este plină de vitalitate și are nevoie de cel puțin 30 de minute de joacă intensă zilnic. Jucăriile interactive, spațiile de cățărat și, ideal, accesul la un spațiu exterior sigur îi vor menține echilibrul fizic și psihic. Un alt detaliu fascinant este faptul că această rasă iubește apa, un comportament rar întâlnit la pisici.

Probleme de sănătate posibile

Deși sunt în general pisici robuste și sănătoase, pot suferi de:

cistită – inflamație a vezicii urinare, ce poate fi controlată prin alimentație și hidratare.

probleme dentare – tartru și gingivită.

Preț și disponibilitate

Raritatea acestei rase face ca prețul său să fie mare. O pisică Egipteană Mau poate costa între 800 și 2.500 de dolari, în funcție de crescător și pedigree. Este așadar o investiție majoră, dar și o garanție a calității și sănătății pisicii, dacă este achiziționată de la un crescător autorizat.

Este Egipteana Mau potrivită pentru tine?

Dacă îți dorești o pisică afectuoasă și sociabilă, cu un nivel ridicat de energie, prietenoasă cu oamenii și animalele și care să fie o prezență activă și vocală în casă, atunci Egipteana Mau poate fi companionul ideal. Totuși, nu este recomandată persoanelor care lipsesc mult timp de acasă, deoarece această rasă are nevoie de interacțiune și stimulare constante.