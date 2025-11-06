Pisica neagră care îți „citește” viitorul în cărțile de tarot: „A prezis chiar și problemele de la serviciu” / Cole e cel mai căutat ghicitor felin din lume și o senzație pe internet

O pisică spirituală, cu „puteri paranormale”, care aparent poate prezice viitorul, a devenit o senzație pe rețelele sociale după ce și-a uimit stăpâna cu previziunile sale înfricoșător de precise din cărțile de tarot.

Pisica ghicitoare în cărțile de tarot

Cole, un motan în vârstă de șapte ani, a fost odată un pisoi bolnav abandonat la un adăpost și etichetat ca „pericol”. Dar după ce a fost adoptat, s-a transformat într-un companion drăgălaș și acum într-o ghicitoare. Stăpâna lui, Emily Cook, a observat prima dată înfățișarea sa mistică acum câțiva ani, când Cole a început să zgârie și să muște un pachet de cărți de tarot lăsate pe canapea.

În loc să le rupă în bucăți ca un animal de companie obișnuit, pisoiul a selectat cu atenție cărțile de joc și apoi „previziunile” sale au început să devină straniu de adevărate.

Care este povestea motanului

„Aveam un pachet de cărți care acum este al lui în suportul de pahare de pe canapea”, a declarat Emily pentru WTJ. „A început pur și simplu să se «miște» ca atunci când arunci litiera, a ales o carte cu dinții lui mici de pisică și a așezat-o pe covor. Am întărit asta cu recompense. Am zis ceva de genul: «La naiba, nu doar că face asta, e și precisă!»”.

De la prezicerea problemelor de la locul de muncă până la evidențierea momentelor de schimbare, acuratețea pisicii negre a uimit mii de urmăritori online.

Fanii se înghesuie acum să-i vadă ultimele fotografii, Emily, în vârstă de 46 de ani, împărtășind previziunile felinei sale pe TikTok, Instagram și YouTube.

Faima lui Cole continuă să crească, iar ritualurile sale misterioase i-au adus deja o listă de așteptare cu oameni dornici să afle ce le rezervă viitorul.

Ce susțin clienții pisoiului

Emily, din Washington, SUA, a spus: „Sare pe cotiera canapelei, apoi simt cumva când e pe punctul de a trage (n.r. – o carte) și încerc să filmez un videoclip cu telefonul la timp înainte să înceapă să amestece (să arunce) cărțile și să aleagă una sau câteva cu dinții.

Altcineva a spus: „Am avut probleme la serviciu, iar o carte de tarot sugera trădare. Câteva luni mai târziu, mi-am pierdut locul de muncă, iar persoana pe care o bănuiam nu mai este la companie”.

Mama unui copil administrează un site web dedicat lui Cole, unde se adună donații și se fac programări. Dar, în cele din urmă, depinde de motan când decide să intervină și să amestece cărțile.

„Contul nostru de TikTok este în creștere”, a spus stăpâna pisoiului. MyCatDoesTarot este pagina de Instagram a motanului: „Acolo primesc mesaje și le pun pe lista lui de așteptare. Țin notițe în telefon și le postez în povești din când în când, ca să anunț oamenii că sunt pe lista lui. Dar Cole decide când să ghicească, e o pisică!”.

