VIRALE

Viralul zilei: O pisică stă pe acordeonul unui muzician, în timp ce acesta cântă pe o stradă din Paris (VIDEO)

Catinca Andrușcă 10 decembrie 0 comentarii
Un muzician cântă la acordeon pe o stradă din Paris, în timp ce pe instrumentul muzical stă o pisică Sursa foto: Captură video / TikTok

Un videoclip a ajuns viral pe Tiktok, după ce un bărbat a fost surprins în timp ce cânta la acordeon în Paris, iar pe instrumentul muzical stătea nestingherită o pisică. Internauții au reacționat imediat la moment.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Pisica muziciană

Un tânăr a filmat și postat pe rețelele sociale un moment artistic ce a avut loc pe o stradă pariziană. Muzicianul cânta la acordeon, cu o beretă pe cap, în timp ce o pisică neagră cu „șosete” albe stătea întinsă pe instrument și dormea. Asculta cuminte ritmul melodiei, mișcându-și mustățile puțin.

@shotbyhemingway Yes, the cat is real #paris #cinematic #cinematicvido ♬ original sound – harry

Videoclipul a devenit viral, adunând peste 3.000 de aprecieri, zeci de comentarii și sute de redistribuiri. „Este perfect, ador mult”, „Nu-mi vine să cred!”, „Cel mai bun masaj la burtică pe care îl putea primi o pisică! Nicio felină nu a mai avut acest noroc!”, sunt doar câteva dintre reacțiile oamenilor la postare.

Citește și:

Vrei liniște în casă? Aceste rase de câini latră doar când chiar contează

Cele mai frumoase rase de pisici din lume, potrivit științei. Cum arată „perfecțiunea” în lumea felinelor, clasament surpriză

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Captură video / TikTok

, ,

By Catinca Andrușcă

Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *