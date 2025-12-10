Un videoclip a ajuns viral pe Tiktok, după ce un bărbat a fost surprins în timp ce cânta la acordeon în Paris, iar pe instrumentul muzical stătea nestingherită o pisică. Internauții au reacționat imediat la moment.

Pisica muziciană

Un tânăr a filmat și postat pe rețelele sociale un moment artistic ce a avut loc pe o stradă pariziană. Muzicianul cânta la acordeon, cu o beretă pe cap, în timp ce o pisică neagră cu „șosete” albe stătea întinsă pe instrument și dormea. Asculta cuminte ritmul melodiei, mișcându-și mustățile puțin.

Videoclipul a devenit viral, adunând peste 3.000 de aprecieri, zeci de comentarii și sute de redistribuiri. „Este perfect, ador mult”, „Nu-mi vine să cred!”, „Cel mai bun masaj la burtică pe care îl putea primi o pisică! Nicio felină nu a mai avut acest noroc!”, sunt doar câteva dintre reacțiile oamenilor la postare.

