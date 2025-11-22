Pisica portocalie care a cucerit internetul: este complet fascinată de bradul de Crăciun și nu-și poate lua ochii de la decorațiuni (VIDEO)

Cu toate că mai este o lună până la Crăciun, străzile, magazinele și casele sunt deja împodobite cu luminițe, brazi artificiali și decorațiuni care vestesc apropierea sărbătorilor de iarnă. Mulți oameni preferă să instaleze bradul încă din noiembrie, mai ales dacă este artificial, iar atmosfera festivă emoționează inclusiv animalele de companie.

O pisică portocalie este complet fascinată de bradul de Crăciun

O pisică portocalie, în vârstă de patru ani, a devenit celebră pe TikTok după ce a fost surprinsă privind, complet hipnotizată, bradul de Crăciun al familiei sale. În videoclipul postat de @allyson_pearson, stăpâna felinei relatează cum motanul pur și simplu s-a așezat în fața bradului și nu s-a mai mișcat preț de 30 de minute, fascinat de luminițele sclipitoare.

„A stat aici în ultimele 30 de minute și s-a uitat la bradul de Crăciun”, susține ea în videoclip, în timp ce pisica portocalie privește liniștită copacul frumos decorat. „Nu a încercat să-l atingă. Nu a încercat să se joace cu niciuna dintre ornamente, ci doar stă acolo și se uită de parcă ar spune: «Ce caută chestia asta în casa mea?»”.

Deși s-a apropiat, la un moment dat, de brad și a fost pe cale să atingă o ramură, felina s-a răzgândit imediat. A preferat, în schimb, să se întindă pe podea, fără să deranjeze decorațiunile, și să privească luminițele.

Stăpâna a explicat că pisica are un frate geamăn, însă nu a încercat să atingă sau să se joace cu vreun ornament, cu excepția unei singure situații.

„Singura dată când îmi amintesc a fost anul trecut — aveam un ornament atârnat chiar aici”, explică ea, arătând spre baza bradului. „O minge — și au smuls-o și au aruncat-o prin casă”.

În afară de acel incident izolat, cele două feline s-au comportat frumos cu bradul de Crăciun.

Spiritul Crăciunului pentru animalele de companie

Clipul a atras rapid un val de reacții, mulți utilizatori comentând amuzați cât de „cuminte” este motanul și cât de adorabil privește bradul de Crăciun. Alții au subliniat că animalele simt atmosfera sărbătorilor și reacționează la lumini cu o inocență drăgălașă, de parcă ar trăi magia sărbătorilor în felul lor.