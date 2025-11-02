Pisica ta e brusc mai lipicioasă ca niciodată. Ce îți spune comportamentul său despre sănătatea și starea ei emoțională / Top 10 motive pentru care caută atenție

Nu există nimic mai bun decât îmbrățișările unei pisici. Însă, uneori, pisica ar putea solicita excesiv atenția ta. Dacă se întâmplă acest lucru din când în când, probabil că nu este nimic în neregulă. Totuși, felina îți caută mereu atenția, mai ales să fie un comportament nou, ar putea însemna că o problemă. În acest articol vom discuta despre motivele pentru care animalul de companie dorește brusc atenție sporită din partea ta și ce ar trebui să faci în acest sens.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De ce caută pisica atenție din partea ta

Există multe motive pentru care pisica ta ar putea alege să fie insistentă după afecțiune, cum ar fi:

Cerșește mâncare

Unele pisici sunt lacome de fel, dar dacă ai observat că pisica ta începe să ceară mâncare sau o recompensă mai des sau dacă a dezvoltat brusc un apetit mare, acesta poate fi semnalul unei probleme:

Protejarea mâncării poate deveni o modalitate subtilă, dar semnificativă de luptă între pisici sau de afirmare a ierarhiei dacă ai mai multe feline în casă. Este posibil să nu observi agresivitate sau dezacorduri directe între pisici, dar o pisică mai puțin dominantă s-ar putea simți inferioară în accesarea hranei.

Acest lucru poate fi valabil mai ales dacă pisicile tale împart un bol cu ​​hrană sau dacă toate bolurile cu mâncare se află în aceeași parte a casei. Ca regulă generală, trei pisici au nevoie de patru boluri cu hrană, patru litiere etc.

Hipertiroidism

Hipertiroidismul, numit și „tireotoxicoză”, este o boală întâlnită mai frecvent la pisicile adulte, de obicei la cele de vârstă mijlocie sau bătrâne. Este cauzată de supraproducția de hormoni tiroidieni din organism. Hormonii tiroidieni sunt esențiali pentru menținerea unei rate metabolice bazale normale (numărul de calorii pe care corpul pisicii le arde în repaus).

Prea mult hormon tiroidian duce la un consum crescut de energie. Semnele hipertiroidismului includ creșterea poftei de mâncare, pierderea în greutate și setea acută. Pisicile afectate au, de asemenea, hiperactivitate, vocalizări crescute sau chiar agresivitate.

Dacă pisica ta prezintă aceste semne, programează o întâlnire cu medicul veterinar, care îți va explica pașii pentru diagnosticare și opțiunile de tratament disponibile, potrivit Cats.

Parazitism

Pisicile pot fi afectate de multe tipuri de infecții parazitare, inclusiv viermi. Viermii gastrointestinali, cei care trăiesc în intestin, pot perturba capacitatea organismului de a absorbi nutrienții din mâncare. Acest lucru crește pofta de mâncare, dar duce și la pierderea în greutate. Bolile parazitare sunt mai frecvente la pisoi, dar pot afecta animalele de orice vârstă.

Diabet zaharat

La fel ca oamenii, pisicile pot face diabet zaharat. Cel mai frecvent tip de diabet rezultă din faptul că organismul lor devine rezistent la insulină, hormonul care reglează zahărul din sânge. Supraponderalitatea sau obezitatea reprezintă un factor de risc pentru diabetul zaharat la feline.

Simptomele includ creșterea poftei de mâncare, creșterea setei și pierderea în greutate. Diabetul poate fi o afecțiune ce pune viața în pericol dacă nu este diagnosticat și tratat prompt, așa că nu amâna să discuți cu medicul veterinar.

Boala inflamatorie intestinală

Boala inflamatorie intestinală (BII) este un spectru complicat și incomplet înțeles de boli care duc, în esență, la inflamarea peretelui intestinal. Motivul exact nu este pe deplin înțeles, nici măcar în medicina umană, dar se consideră a fi o combinație de probleme autoimune, genetică, intoleranță alimentară și perturbarea bacteriilor intestinale. Poate duce la diaree, vărsături și pierdere în greutate la pisici.

Insuficiență pancreatică exocrină

Pancreasul este un organ adiacent intestinelor care produce enzime digestive ce ajută pisica să descompună alimentele. Insuficiența pancreatică exocrină este atunci când pancreasul nu reușește să producă aceste enzime, provocând tulburări digestive. Semnele includ pierderea în greutate, modificări ale fecalelor și creșterea poftei de mâncare.

Unele pisici sunt foarte atașate de stăpânul lor; dacă au devenit brusc mai lipicioase, ar putea însemna că ceva nu este în regulă. Orice schimbare bruscă în comportamentul pisicii tale ar trebui să determine o vizită la veterinar.

Plictiseală

Atunci când pisica caută atenție, este posibil să se plictisească. Lipsa stimulării mentale poate fi o problemă majoră la pisicile care stau exclusiv în casă.

Dacă pisica ta tânjește după atenție sau prezintă semne de frustrare, cum ar fi zgârieturi sau chiar o mușcătură rapidă, gândește-te la modalități de a introduce mai multă activitate și timp de joacă în rutina ei.

Hrănitoarele tip puzzle și jucăriile interactive pot fi o modalitate excelentă de a ajuta creierul pisicii tale să funcționeze. Există multe stiluri diferite; poți chiar să-ți creezi propriile modele dacă ai un buget limitat.

Durere

Comportamentul dureros sau disconfortul la pisici se poate manifesta în multe moduri, cum ar fi ascunderea, un mârâit neobișnuit sau agresivitate (șuieră sau zgârie). Suferința evidentă la pisici este neobișnuită.

Stres și anxietate

Pisicile pot manifesta stres sau anxietate în multe forme, iar căutarea atenției este una dintre ele. Schimbările în comportamentul de urinare sau nefolosirea litierei sunt un alt semn comun.

Pisica devine stresată din cele mai simple motive, cum ar fi o pisică nouă în cartier sau niște renovări la domiciliu. Unele pisici necesită medicamente sau consultarea unui specialist în comportament felin.

Tulburări neurologice

Bolile neurologice sunt cele care afectează creierul și nervii. Semnele bolilor cerebrale pot varia de la modificări subtile de comportament până la pierderea simțurilor sau convulsii. Bolile cerebrale sunt cauzate de mai mulți factori, de la infecții la cancer.

Prin urmare, opțiunile de tratament și prognosticul variază foarte mult. Deși dorința de afecțiune este un simptom rar al unei boli cerebrale, din păcate e posibilă. Consultă întotdeauna medicul veterinar în cazul unui comportament ciudat.

Ce să faci dacă pisica vrea mai multă atenție

Dacă ai observat o schimbare în comportamentul pisicii tale, nu este niciodată greșit să discuți cu medicul veterinar. Acesta te poate îndruma către un specialist în comportament felin sau îți poate recomanda un tratament.

Unele pisici trec prin perioade în care solicită mai multă atenție din partea stăpânilor, fără ca acest lucru să fie un motiv de îngrijorare, dar dacă se comportă ciudat, ar trebui să mergi la medicul veterinar.