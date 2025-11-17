Tot mai mulți oameni preferă pisicile. „Favoritismul felin” a făcut ca piața de îngrijire a animalelor de companie să ajungă la valoarea de 207 mld. de dolari în 2025

Piața globală a produselor pentru îngrijirea animalelor de companie, evaluată la 207 miliarde de dolari în 2025, trece printr-o transformare semnificativă, alimentată de „petflație” și de schimbarea preferințelor consumatorilor, arată un raport al Euromonitor International, notează Economedia.

Tot mai mulți oameni adoptă pisici

Un factor decisiv al acestei schimbări este tendința crescândă către pisici, numită „favoritism felin”. Datele spun că hrana pentru pisici este categoria cu cea mai rapidă creștere, atingând o rată anuală compusă (CAGR) de 6% între 2020 și 2025, depășind rata de creștere de 3,8% a hranei pentru câini.

„Proprietarii de animale aleg din ce în ce mai mult pisicile datorită întreținerii și costurilor mai mici”, susține raportul.

Tendința este valabilă atât în regiunile tradiționale centrate pe câini, precum America de Nord și Europa de Vest, cât și în piețele emergente, unde joacă un rol important factori precum costul ridicat al deținerii unui câine de talie mare și legile stricte. Până în anul 2030 se preconizează că hrana pentru pisici va înregistra o creștere anuală compusă de 4% ca valoare.

„Favoritismul felin”, fenomenul economic al anului 2025

Totuși, În ciuda creșterii rapide a populației mondiale de pisici de casă, câinii își mențin dominația pe piață în ceea ce privește valoarea produselor de îngrijire dedicate lor. Se anticipează că hrana pentru câini va reprezenta 66% din vânzările globale de hrană pentru animale de companie până în 2030, iar în America de Nord, hrana lor va reprezenta în continuare 68% din vânzările viitoare pentru câini și pisici până în 2030.

Însă, chiar și în populația de câini se produce o schimbare demografică notabilă: ponderea câinilor de talie mică crește, în timp ce cea a câinilor de talie mare scade.

„Incertitudinile economice reprezintă o dificultate tot mai mare pentru industria îngrijirii animalelor de companie”, fiindcă „presiunile continue asupra prețurilor afectează bugetul consumatorilor”, a explicat analista Sahiba Puri de la Euromonitor.

Suplimentele alimentare, cea mai puternică creștere în ultimii cinci ani

Industria se concentrează și pe gestionarea proactivă a sănătății animalelor de companie. Stăpânii adoptă din ce în ce mai mult o mentalitate de prevenție în locul tratamentului, ceea ce stimulează cererea de produse specializate. Aceasta include suplimentele alimentare pentru patrupede, care au înregistrat cea mai puternică creștere în ultimii cinci ani.

Producătorii se orientează acum către nevoi specializate, îngrijire personalizată și formule avansate din punct de vedere științific, cu scopul de a îmbunătăți percepția asupra mărcii și crea un caracter distinctiv, mai arată raportul.