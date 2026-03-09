Pisicile iau avans în fața câinilor în topul adopțiilor de animale din SUA

Potrivit unei analize recente, tendințele de achiziție a animalelor de companie în SUA arată o creștere modestă în 2025, cu pisicile care depășesc câinii la mai mulți indicatori importanți. Această evoluție are implicații semnificative pentru producătorii de hrană pentru animale, care urmăresc cererea în funcție de populație.

Aceasta este concluzia lui Chris Bottiglieri, analist senior la BNP Paribas Equity Research, care a actualizat cadrul de analiză în cinci perspective pentru evaluarea tendințelor de adopție înainte de rapoartele financiare din Q4 ale Petco și Chewy.

„Tendințele generale rămân temperate, însă pisicile par să depășească câinii”, a spus Bottiglieri.

Datele despre adopții oferă doar o parte din imagine

Bottiglieri a avertizat să nu se interpreteze datele din adăposturi și organizații de salvare drept un indicator complet al stării populației de animale. Adopțiile reprezintă doar 35–40% din noile achiziții de animale, iar mai multe animale ajung anual în adăposturi decât sunt adoptate sau returnate proprietarilor. Alte specii, precum pești, reptile, păsări sau păsări de curte, lipsesc aproape complet din seturile de date privind adopțiile, notează Pet Food Industry.

„Deși datele despre adopții sunt în atenția investitorilor care caută semne de creștere în industrie, rămânem precauți să ne bazăm exclusiv pe ele pentru a evalua evoluția populației”, a explicat el.

Cinci perspective, un semnal clar

Cadrul lui Bottiglieri include comentarii ale retailerilor și experților în îngrijirea animalelor, date din adăposturi și organizații de salvare, interesul în Google Search după rase și dimensiuni de câini, traficul web legat de adopții și informații de la surse veterinare. Analizând toate cele cinci perspective, semnalul a fost consistent: nu există un punct de inflexiune clar.

În ansamblu, tendințele de adopție au crescut cu 0,7% în 2025 față de anul precedent, însă această creștere modestă a fost determinată integral de pisici (+2,2%), în timp ce adopțiile de câini au scăzut cu 0,8%.

„Aceasta este o veste proastă pentru categoria câinilor, deoarece cheltuielile anuale pentru câini tind să fie mai mari decât pentru pisici”, a spus Bottiglieri, subliniind îngrijorarea producătorilor ale căror produse sunt orientate spre câini. În retail, această divergență poate fi un avantaj relativ pentru Chewy, datorită ponderii mai mari a produselor pentru pisici.

Costurile afectează adopțiile de câini

Analistul a legat scăderea adopțiilor de câini de costurile ridicate de întreținere și serviciile veterinare, un fenomen reflectat și în datele privind vizitele la veterinar, care au devenit din ce în ce mai negative în 2025.

Datele din Google Search confirmă această diferențiere între specii, interesul pentru pisici depășind căutările pentru câini. Totuși, Bottiglieri a observat un semnal potențial de stabilizare pentru căutările legate de câini, ceea ce ar putea indica o tendință de revenire în trimestrele următoare.

Traficul pe site-urile de adopții a oferit însă o imagine mai precaută. Interesul pe 12 luni pentru aceste site-uri a scăzut în 2025 cu două cifre, după o scădere moderată în 2024.