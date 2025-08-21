Pisicile portocalii au o latură ascunsă ce le diferențiază de restul felinelor: sunt cele mai năzdrăvane, susțin experții. Cum au ajuns la această concluzie

Pisicile portocalii au o reputație aparte. Sar pe blaturile de bucătărie fără niciun avertisment, se agață de perdele ca niște mici acrobate, mușcă gleznele stăpânilor când trec pe lângă ele și nu le este teamă să enerveze câinele familiei. Acest comportament energic și aparent haotic le-a transformat în vedete pe rețelele sociale, unde poveștile amuzante sau de-a dreptul excentrice devin rapid virale. Dar dincolo de glume și meme-uri, există o bază științifică pentru toate aceste percepții despre felinele portocalii?

Adevărul genetic despre pisicile portocalii

Contrar unui mit răspândit, pisicile portocalii nu sunt o rasă distinctă. Culoarea lor intensă și unică poate fi întâlnită la o varietate de rase, de la Maine Coon și American Bobtail până la micuțele Munchkin. Cu toate acestea, mulți proprietari susțin că, indiferent de rasă, acestea par să aibă „ceva” inconfundabil: sunt mai năzdrăvane, mai afectuoase și mai intense în comportament.

La începutul anului 2025, o echipă de cercetători a reușit să identifice gena responsabilă pentru blana portocalie (ARHGAP36), implicată în procesul de pigmentare. Totuși, oamenii de știință au precizat că această genă nu influențează comportamentul. Asta înseamnă că temperamentul lor ar putea avea alte explicații.

Ce spune știința despre culoare și personalitate

De-a lungul timpului, mai multe studii au încercat să răspundă întrebării dacă blana unei pisici este corelată cu modul în care se comportă. În 2015, un studiu publicat în revista Anthrozoös a arătat că pisicile portocalii erau percepute de stăpâni ca fiind mai prietenoase și mai sociabile decât celelalte.

Această percepție a fost completată de o altă cercetare, apărută în Journal of Veterinary Behavior, condusă de Carlo Siracusa, cercetător clinician la Universitatea din Pennsylvania. Studiul său a arătat că, pe lângă influența rasei, și culoarea blănii părea să fie asociată cu anumite tipare comportamentale. Astfel, pisicile maronii erau considerate mai jucăușe, dar mai anxioase, cele cu pete albe păreau mai tăcute, iar felinele calico erau mai puțin agresive cu câinii.

Felinele portocalii sunt prietenoase sau agresive?

În cazul pisicilor portocalii, concluziile au fost mai surprinzătoare. Deși majoritatea proprietarilor le descriu afectuoase și sociabile, datele obținute au indicat că aceste feline tind să manifeste o agresivitate mai pronunțată din frică, în special față de persoane necunoscute. Totodată, s-a observat o predispoziție mai accentuată spre comportamente de vânătoare, ceea ce explică energia lor debordantă și „poznele” constante din casele stăpânilor.

Chiar dacă știința nu a confirmat că pisicile portocalii sunt fundamental diferite de celelalte feline, experiențele zilnice ale stăpânilor conturează un portret aparte: animale energice, haotice, dar irezistibil de amuzante și iubite.