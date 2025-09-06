Pisicile sunt de patru ori mai rapide decât bebelușii la un capitol surprinzător, arată un nou studiu

Un studiu din 2024 a făcut o descoperire surprinzătoare: pisicile sunt de patru ori mai rapide decât bebelușii la asocierea între un cuvânt și o imagine. Publicată pe 4 octombrie în revista Scientific Reports, cercetarea a arătat că felinele domestice au performanțe remarcabile în înțelegerea limbajului uman.

Pisicile sunt mai rapide decât bebelușii la acest capitol

Limbajul este considerat cea mai puternică unealtă a oamenilor pentru comunicare, dar numeroase specii au arătat capacități de înțelegere parțială a acestuia. Maimuțele pot asocia cuvinte rostite cu simboluri sau imagini, papagalii gri africani pot răspunde la instrucțiuni verbale, iar câinii au dovedit că pot învăța comenzi simple și un vocabular de bază.

Pe de altă parte, pisicile au fost mult timp considerate mai greu de studiat și, implicit, mai puțin „interesate” de limbaj. Totuși, cercetările din ultimul deceniu au schimbat radical tot ce oamenii de știință știau despre feline.

Un nou studiu despre inteligența felinelor

S-a demonstrat deja că pisicile sunt capabile să-și recunoască propriul nume, precum și al oamenilor, și animalelor cu care trăiesc. Întrebarea noului studiu a fost dacă pot asocia concepte generale.

Pentru a răspunde la această întrebare, Saho Takagi și echipa sa de la Universitatea Azabu din Japonia au folosit 31 de pisici adulte într-un experiment adaptat după testele folosite la bebeluși. Felinele au privit clipuri animate de nouă secunde, în care un cuvânt inventat era asociat cu o imagine. De exemplu, un soare roșu etichetat „paramo” sau un unicorn albastru etichetat „keraru”.

După mai multe repetări, pisicile și-au pierdut interesul, semn că asocierile erau deja învățate. Însă, când echipa a inversat combinațiile (soarele asociat cu „keraru” și unicornul cu „paramo”), felinele au devenit vizibil derutate, au privit ecranul cu 15% mai mult timp, unele având chiar pupile dilatate, indicator al atenției și surprinderii.

Cu alte cuvinte, pisicile au reușit să învețe aceste asocieri după doar două expuneri de câte nouă secunde. În schimb, bebelușii umani au nevoie, în medie, de cel puțin patru expuneri de 20 de secunde pentru aceeași performanță.

Părerile oamenilor de știință sunt împărțite

Deși datele sunt impresionante, specialiștii avertizează asupra interpretării lor. Dr. Carlo Siracusa, medic veterinar comportamental la Universitatea din Pennsylvania, a declarat pentru Live Science că nu putem compara direct pisici adulte cu bebeluși aflați în plină dezvoltare cognitivă. În plus, studiile pe feline sunt, prin natura lor, dificil de realizat: unele animale refuză să coopereze.

Totuși, metodologia utilizată de echipa lui Takagi este considerată inovatoare. Experimentul arată că pisicile nu doar recunosc sunete familiare, ci sunt capabile să lege rapid concepte noi.

Ce înseamnă asta pentru relația noastră cu pisicile?

Rezultatele sugerează că felinele sunt mult mai sensibile la comunicarea umană decât presupuneam. Capacitatea lor de a forma asocieri între cuvinte și imagini ar putea fi o trăsătură apărută prin interacțiunea constantă cu oamenii. Totodată, abilitatea de învățare rapidă ar putea explica de ce pisica răspunde la anumite comenzi și alteori ignoră intenționat instrucțiunile.

Mai mult, studiul scoate în evidență o perspectivă evolutivă interesantă: dacă animalele de companie precum câinii și pisicile pot înțelege într-o oarecare măsură limbajul uman, este posibil ca această abilitate să fi reprezentat un avantaj selectiv pentru specii care trăiesc alături de oameni.