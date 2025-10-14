Pisicile uimesc oamenii de știință. Cele mai recente studii dezvăluie ce se întâmplă dacă mângâi doar câteva minute o pisică

Deși sunt independente, reci sau chiar distante, pisicile ne iubesc în propriul lor ritm. Cele mai recente studii dezvăluie că legătura dintre om și pisică nu este doar emoțională sau comportamentală, ci biochimică. În centrul acestei conexiuni se află oxitocina, hormonul „iubirii”.

Este aceeași neurosubstanță eliberată atunci când o mamă își ține copilul în brațe sau când două persoane dragi se îmbrățișează. Așadar, pisicile pot declanșa același răspuns biologic în corpul nostru, unul care reduce stresul, ne apropie și ne face să ne simțim protejați.

Oxitocina este o hormon secretat de creier, cunoscut pentru rolul său crucial în formarea atașamentului și reglarea stresului. Studiile arată că simpla prezență a unei persoane dragi sau o atingere blândă crește oxitocina, favorizând relaxarea și apropierea.

În 2005, un experiment celebru a demonstrat că participanții cărora li s-a administrat oxitocină aveau mai multă încredere în alți oameni, în situații financiare. Același efect calmant a fost observat în interacțiunile cu animalele de companie, în special cu pisicile, un fapt dovedit abia recent.

Pisica ta te iubește

Mulți ani s-a crezut că doar câinii pot forma o astfel de legătură cu oamenii, datorită naturii lor sociale. Însă un studiu japonez din 2021 a schimbat perspectiva. O simplă sesiune de mângâiere de câteva minute între om și pisică a dus la creșterea nivelului de oxitocină în saliva stăpânilor.

Oamenii de știință subliniază că eliberarea oxitocinei depinde de contactul fizic blând și, mai ales, neforțat. Pisicile răspund la blândețe și la respectarea spațiului lor. Atunci când se simt în siguranță și iubite, corpul lor și al nostru reacționează prin hormonul iubirii.

Joaca și alintul, ritualuri care întăresc legătura chimică

Un studiu din februarie 2025 a analizat relația dintre oxitocină și atașament. Cercetătorii au observat pisici care inițiau contactul (statul în poală, frecatul de picioare, atingeri blânde cu capul) și au descoperit că nivelurile de oxitocină creșteau semnificativ atât la ele, cât și la stăpâni.

În schimb, felinele anxioase și reci (cele care nu preferă contactul fizic) au înregistrat o scădere a oxitocinei atunci când erau mângâiate forțat. Așadar, confortul pisicii este cheia legăturii. Oxitocina, la rândul ei, este recompensa chimică pentru încrederea câștigată.

Torsul pisicii, sunetul care vindecă și calmează

Un alt declanșator major al oxitocinei este torsul. Acest sunet de joasă frecvență, pe care pisicile îl produc adesea când sunt liniștite, nu este doar un semnal de mulțumire, ci un instrument terapeutic.

Pe lângă beneficiile pentru pisică (vindecarea mai rapidă a oaselor și a țesuturilor), torsul are un efect calmant măsurabil asupra oamenilor. El reglează ritmul cardiac, scade tensiunea arterială și induce o stare generală de bine, toate susținute de oxitocină.

Câinii versus pisicile: aceeași dragoste, altă manifestare

Deși un studiu din 2016 a constatat o creștere de 57% a oxitocinei la câini după doar 10 minute de joacă, față de o creștere de 12% la pisici, asta nu înseamnă că felinele sunt mai puțin afectuoase, ci pur și simplu mai selective în momentul și modul în care își exprimă afecțiunea.

Câinii, evoluați ca animale de haită, sunt programați pentru contact constant și aprobare socială. Pisicile, în schimb, au fost vânători solitari și nu au nevoie de interacțiuni constante. Tocmai de aceea, când o pisică te alege, legătura este puternică și bazată pe încredere.