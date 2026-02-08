Duminică, în jurul prânzului, locuitorii din localitatea Cetatea, județul Giurgiu au trăit momente de tensiune, dar cu final fericit, datorită unui sunet neașteptat: un mieunat slab și disperat care venea dintr-o fântână stradală dezafectată.

Pisică scoasă de pompieri din fântână

O pisicuță speriată și epuizată căzuse în fântână cu câteva ore înainte, iar zgomotul său a atras imediat atenția oamenilor din zonă. Fântâna avea aproximativ 15 metri adâncime, ceea ce făcea intervenția extrem de delicată.

La fața locului au sosit pompierii Detașamentului Giurgiu, care au acționat rapid și cu multă grijă pentru a salva micuța. Unul dintre pompieri a coborât în fântână, asigurându-se că pisica nu se rănește în timpul recuperării.

Momentele de suspans s-au încheiat cu bine: pisica a fost scoasă în siguranță și predată stăpânului său, care a urmărit operațiunea cu emoție. Din fericire, micuța nu a suferit decât de o sperietură zdravănă și este acum în siguranță, acasă, recuperându-se în brațele celor dragi.

Pentru a preveni astfel de accidente, ISU Giurgiu recomandă acoperirea fântânilor dezafectate, chiar și atunci când acestea nu mai conțin apă, pentru a evita riscuri atât pentru animale, cât și pentru oameni.