STIRI

Salvare dramatică în Giurgiu: pisicuță căzută într-o fântână de 15 metri, recuperată de pompieri (VIDEO)

Claudiu Surmei 8 februarie 0 comentarii
Un pompier din Giurgiu scoate o pisică dintr-o fântână Sursa foto: Captură video / Facebook

Duminică, în jurul prânzului, locuitorii din localitatea Cetatea, județul Giurgiu au trăit momente de tensiune, dar cu final fericit, datorită unui sunet neașteptat: un mieunat slab și disperat care venea dintr-o fântână stradală dezafectată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Pisică scoasă de pompieri din fântână

O pisicuță speriată și epuizată căzuse în fântână cu câteva ore înainte, iar zgomotul său a atras imediat atenția oamenilor din zonă. Fântâna avea aproximativ 15 metri adâncime, ceea ce făcea intervenția extrem de delicată.

La fața locului au sosit pompierii Detașamentului Giurgiu, care au acționat rapid și cu multă grijă pentru a salva micuța. Unul dintre pompieri a coborât în fântână, asigurându-se că pisica nu se rănește în timpul recuperării.

Momentele de suspans s-au încheiat cu bine: pisica a fost scoasă în siguranță și predată stăpânului său, care a urmărit operațiunea cu emoție. Din fericire, micuța nu a suferit decât de o sperietură zdravănă și este acum în siguranță, acasă, recuperându-se în brațele celor dragi.

Pentru a preveni astfel de accidente, ISU Giurgiu recomandă acoperirea fântânilor dezafectate, chiar și atunci când acestea nu mai conțin apă, pentru a evita riscuri atât pentru animale, cât și pentru oameni.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Captură video / Facebook

,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *