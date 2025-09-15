Plimbări în siguranță: Află ce plante de toamnă trebuie să eviți pentru a-ți feri câinele de otrăvire

Odată ce vara a trecut și toamna se reinstalează, apar și schimbări în natură. Un expert în asigurări de sănătate pentru animale de companie avertizează stăpânii cu privire la cinci plante otrăvitoare, care trebuie evitate în timpul plimbărilor zilnice.

5 plante otrăvitoare de care să-ți ferești câinele toamn

Brândușele de toamnă

Tom Sadler, director general al unei companii de asigurări pentru animale, a declarat pentru Dogs Today Magazine, că brândușa de toamnă este o plantă care afectează sistemul gastrointestinal al animalelor și poate fi chiar fatal. Există și brândușă de primăvară, însă acesta nu este atât de dăunător precum cel de toamnă.

Planta are petale mov, albe sau roz. Printre semnele că animalul a fost otrăvit se numără: stări de vomă, diaree, salivat excesiv și în cazurile extreme, cedarea organelor. Este dificil să diagnostichezi otrăvirea cu această plantă, simptomele apărând după câteva zile și când deja sunt în stare avansată.

Ghinde și frunze de ștejar

Găsite des într-un peisaj de toamnă, ghindele și frunzele de stejar sunt periculoase pentru un câine. Potrivit Tom Sadler, ghindele conțin acid tanic și odată ce este înghițit, acesta afectează ficatul și rinichii. „Toxinele din ghinde pot să cauzeze afecțiuni pe termen lung dacă nu sunt depistate și tratate la timp. Ghindele devin un fel de jucărie pentru câini în timpul plimbării lor, dar sunt un adevărat hazard”, notează Sadler.

Simptomele pe care stăpânii trebuie să le urmărească sunt: stare de vomă, pierderea apetitului și dureri abdominale.

Arbori de tisa și fructele acestora

Deși întreaga parte a unui arbore de tisa este periculoasă, cei mai otrăvitori sunt mugurii roșii care apar în timpul toamnei. Toxinele din muguri afectează inima și se poate ajunge chiar la un atac de cord. Sadler a precizat că înghițirea boabelor de tisă duce la otrăvire severă și o moartă rapidă, fără mult timp rămas de a ajunge la veterinar.

Stăpânii trebuie să fie atenți dacă animalul tremură, respiră greu și vomită.

Castanii

Toamna este anotimpul castanelor căzute pe străzi, însă acestea reprezintă un pericol pentru sănătatea câinilor. Castanele conțin o chimicală numită esculină care cauzează probleme cu digestia, respirația, diaree și dureri abdominale dacă sunt mâncate de câini. De asemenea, castenele sunt de dimensiuni medii, iar la înghițire pot cauza obstrucționarea stomacului sau animalul se poate îneca înainte de toate. Castanele pot cauza inflamarea sistemului digestiv.

Ciupercile sălbatice

Vremea umedă specifică toamnei creează mediul perfect pentru ca o ciupercă sălbatică să crească și să se dezvolte. Problema principală este că ciupercile neotrăvitoare și cele periculoase cresc împreună și sunt ușor de confundat, iar câinele poate mânca una și stăpânul să nu facă diferența. Tom Sadler sfătuiește stăpânii de animale să nu lase câinii să nu miroasă o ciupercă sălbatică, pentru că doar mirosul este dăunător.

În funcție de specia ciupercii simptomele variază: dureri slabe de stomac ca faze incipiente și apoi se poate ajunge la cedarea rinichilor, ficatului sau probleme neurologice.

Sfaturile specialistului

„Acționarea rapidă atunci când sunt observate primele simptomele poate face diferența în cazuri de otrăvire cu plante. Dacă reușiți, faceți poză la plantele respective și încercați să aduceți ceea ce a eliminat câinele la veterinar, pentru că doar așa poate fi identificată toxina”, a notat Tom Sadler, expert în asigurări de sănătate pentru animale.

