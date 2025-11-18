ADOPTII

Un câine cu lăbuțe de rață și o inimă uriașă a fost adoptat: „Nu a lăsat pe nimeni să stea în calea lui” (VIDEO)

Catinca Andrușcă 18 noiembrie 0 comentarii
Câine cu malformație la picioare Sursa foto: Captură video / TikTok

Ducky, un câine al străzii, a fost adus luna trecută la adăpostul de animale „Lancaster Animal Care Center” din California. Angajații au fost surprinși de cât de sociabil este Ducky, în comparație cu alți căței din centru, care preferau să se ascundă în cuștile lor. Câinele a cucerit imediat inimile tuturor, inclusiv a unei familii adoptive.

A doua șansă la viață

Când a ajuns la adăpost, Ducky a fost supus unui control de rutină, medicii dorind să afle în mod special de ce câinele are lăbuțele din față în forma unui picior de rață. Potrivit publicației the Dodo, unul dintre veterinari a crezut că totul pleacă de la o anomalie genetică, însă mai multe teste au concluzionat că Ducky a petrecut prea mult timp într-un spațiu înghesuit. În ciuda aspectului neobișnuit, oasele și articulațiile câinelui nu par să aibă probleme, iar Ducky nu are dureri atunci când merge.

@evelyn.garces_ UPDATE: RESCUED 🤍🩶 noah’s body is proof that backyard breeding truly is terrible. that and his terrible crop job. he’s so skinny too 🙁 everything about him just breaks my heart. every dog here is urgent the second they walk through the doors. if you are interested in noah, don’t walk, RUN to go get him!! he’s only 24 teeny tiny lbs and 2 years old. A5734862 LANCASTER ANIMAL CARE CENTER; 5210 West Avenue I, Lancaster, CA 93536 • Public Hours 11am-5pm Monday thru Saturday (closed Sunday) Website: animalcare.lacounty.gov Email: DACCLancasterRescue@animalcare.lacounty.gov #shelterdog #cleartheshelters #lacounty #foryoupage #fyp ♬ Margaret – Lana Del Rey

În timpul unor analize, medicii au găsit un microcip implantat în gâtul câinelui. După ce au reușit să scoată datele de contact ale stăpânului său, a fost contactat de centru, însă bărbatul a spus că nu-l dorește înapoi. Una dintre angajatele adăpostului l-a luat pe Ducky în regim foster și au devenit instant prieteni buni. „Făceam plimbări, ne jucam împreună și îl răsfățam cu o grămadă de pui,” a spus Evelyn, femeia care l-a îngrijit temporar. „Pur și simplu se topește în brațele tale și tot ce vrei e să-i strângi fața adorabilă tot timpul.”

@evelyn.garces_ i am so grateful to be a small stepping stone in noah’s path to a new life where he will be forever loved from this day forward. i’ve never fostered a dog, but when i saw noah needed a foster for just a few hours, how could i not?! he’s so affectionate, happy, playful, and gentle all at once. his new name is ducky and it couldn’t fit him any better. my heart will be broken when i say goodbye to him tomorrow morning, but for now, he’s getting sooo spoiled. #shelterdog #cleartheshelters #lacounty #foryoupage #fyp ♬ this is me trying – the long pond studio sessions – Taylor Swift

La scurt timp după, Ducky a fost mutat într-un alt centru de animale, unde și-a găsit o nouă familie de tip foster. El se află în grija lor până când va fi adoptat permanent.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: Captură video / TikTok

By Catinca Andrușcă

