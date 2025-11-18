Ducky, un câine al străzii, a fost adus luna trecută la adăpostul de animale „Lancaster Animal Care Center” din California. Angajații au fost surprinși de cât de sociabil este Ducky, în comparație cu alți căței din centru, care preferau să se ascundă în cuștile lor. Câinele a cucerit imediat inimile tuturor, inclusiv a unei familii adoptive.

A doua șansă la viață

Când a ajuns la adăpost, Ducky a fost supus unui control de rutină, medicii dorind să afle în mod special de ce câinele are lăbuțele din față în forma unui picior de rață. Potrivit publicației the Dodo, unul dintre veterinari a crezut că totul pleacă de la o anomalie genetică, însă mai multe teste au concluzionat că Ducky a petrecut prea mult timp într-un spațiu înghesuit. În ciuda aspectului neobișnuit, oasele și articulațiile câinelui nu par să aibă probleme, iar Ducky nu are dureri atunci când merge.

În timpul unor analize, medicii au găsit un microcip implantat în gâtul câinelui. După ce au reușit să scoată datele de contact ale stăpânului său, a fost contactat de centru, însă bărbatul a spus că nu-l dorește înapoi. Una dintre angajatele adăpostului l-a luat pe Ducky în regim foster și au devenit instant prieteni buni. „Făceam plimbări, ne jucam împreună și îl răsfățam cu o grămadă de pui,” a spus Evelyn, femeia care l-a îngrijit temporar. „Pur și simplu se topește în brațele tale și tot ce vrei e să-i strângi fața adorabilă tot timpul.”

La scurt timp după, Ducky a fost mutat într-un alt centru de animale, unde și-a găsit o nouă familie de tip foster. El se află în grija lor până când va fi adoptat permanent.

