Povestea tulburătoare a lui Toldo: Motanul a mers zilnic la mormântul stăpânului său, lăsând mici „cadouri” lângă piatra funerară. Gestul său a emoționat internetul

Toldo a fost o pisică alb-gri din Montagnana, un mic oraș din nordul Italiei, adoptată de Renzo Iozzelli după ce fusese găsită pe stradă. Încă de mică, felina a dezvoltat o legătură specială cu stăpânul ei, care i-a oferit afecțiune și grijă necondiționată.

Loialitatea lui Toldo dincolo de moarte

În septembrie 2011, Renzo Iozzelli s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani. În ziua înmormântării, Toldo a uimit pe toată lumea urmărind cortegiul funerar de la casa familiei până la cimitir. Gestul avea să fie doar începutul unei povești impresionante de loialitate, care a emoționat internetul.

Din acea zi, pisica a început să viziteze mormântul stăpânului său în fiecare zi, indiferent de vreme. De multe ori, Toldo a adus mici „daruri” — frunze, crenguțe, bețe, bucăți de hârtie sau pahare de plastic — pe care le lăsa cu grijă lângă piatra funerară. Localnicii vedeau adesea motanul stând liniștit la mormânt sau rătăcind prin cimitir, ca și cum ar fi stat de veghe, scrie HuffPost.

Motanul a mers zilnic la mormântul stăpânului

Soția lui Renzo, Ada Iozzelli, a povestit că, în dimineața de după înmormântare, a mers la cimitir împreună cu fiica sa și a găsit o crenguță de salcâm pe mormânt. Inițial, a crezut că este doar o coincidență, însă în acea noapte fiul lui Renzo l-a găsit pe Toldo stând chiar lângă mormânt, confirmând bănuiala că pisica revenea acolo din proprie inițiativă.

Renzo adoptase pisica dintr-o colonie de animale fără stăpân când Toldo avea doar trei luni, iar relația dintre cei doi fusese extrem de apropiată. Potrivit Adei, gesturile pisicii păreau a fi o formă de recunoștință pentru stăpânul decedat.

Din păcate, nu toți oamenii au înțeles acest comportament. Ada a declarat că unii vizitatori ai cimitirului au încercat să alunge pisica, considerând prezența ei nepotrivită.

„Soțul meu iubea foarte mult animalele. A fost extrem de afectuos cu Toldo. Este o pisică specială, imposibil să nu-ți placă”, spunea Ada Iozzelli.

