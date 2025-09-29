Proteine de miel cultivate în laborator: Alternativa inovatoare și sustenabilă pentru dieta câinilor

Proteina de miel cultivată în laborator este obținută folosind drojdii modificate genetic printr-un proces numit fermentație de precizie. Această metodă permite obținerea de țesut muscular fără sacrificiul animal, oferind o soluție etică și sustenabilă pentru hrana câinilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pentru stăpânii preocupați de bunăstarea animalelor și de impactul industriei cărnii, aceasta reprezintă o alternativă inovatoare și responsabilă, notează Pet Food Industry.

Studiu științific: cum reacționează câinii la proteina de miel

Într-un studiu recent, 40 de câini adulți sănătoși au fost împărțiți în patru grupuri și hrăniți timp de 182 de zile cu diete conținând 0%, 15%, 30% sau 40% proteină de miel fermentată, înlocuind proteina din ou. Cercetătorii au monitorizat:

Greutatea și starea corporală

Compoziția corporală (masă slabă vs. grăsime)

Consumul de hrană

Analize de sânge și urină

Markeri intestinali și fecali

Rezultatele au fost promițătoare: câinii au tolerat foarte bine ingredientul, fără modificări semnificative ale greutății sau sănătății generale. Digestibilitatea proteinelor și a materiei uscate a rămas neschimbată, iar digestibilitatea grăsimilor a scăzut doar ușor.

Beneficiile proteinei de miel pentru hrana câinilor

Alternativă proteică inovatoare : reduce dependența de carne provenită din agricultură tradițională

Sustenabilitate și etică : fără sacrificarea animalelor

Efecte nutritive pozitive : fibrele și beta-glucanii din drojdie sprijină digestia și sănătatea intestinală

Siguranță : studiul confirmă că ingredientul este sigur și bine tolerat

Cum poate fi integrată în hrana câinilor

Producătorii de hrană pentru animale pot folosi proteina de miel fermentată ca sursă alternativă de proteine, diversificând rețetele pentru câini și oferind o opțiune inovatoare pentru cei care doresc hrană sustenabilă și de calitate superioară.

Proteina de miel cultivată în laborator poate fi următorul pas în evoluția hranei pentru câini: sănătoasă, sustenabilă și etică.

Citește și:

Cum revoluționează SUA piața hranei pentru animale: Exporturi record și reglementări moderne

Cât de mult afectează câinii cu stăpân mediul înconjurător: O nouă cercetare răstoarnă vechile concepții (VIDEO)