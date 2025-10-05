Pui de ghepard ascunşi în saci de traficanții de animale, salvați în ultima clipă. Este una dintre cele mai mari capturi ale speciei pe cale de dispariție

11 pui de ghepard au fost ridicați de la traficanții somalezi de animale sălbatice, într-o acțiune care a fost descrisă de activiștii de mediu drept „una dintre cele mai mari capturi ale speciei”. Puii, cu vârste cuprinse între doar câteva săptămâni și aproximativ șapte luni, erau înghesuiți în saci, ascunși pe o navă cu pânze a traficanților din Somaliland.

Interceptarea lor a avut loc în largul coastei din Berbera, când paza de coastă locală a reușit să oprească ambarcațiunea. În timpul operațiunii, autoritățile au arestat doi localnici și trei cetățeni yemeniți. Gheparzii au fost preluați și transportați către un centru de salvare administrat de Cheetah Conservation Fund (CCF), unde au început imediat procesul de reabilitare.

Starea puilor de ghepard

Fondatoarea CCF, Laurie Marker, a declarat că puii erau „extrem de subnutriți” și că au fost hrăniți treptat, începând cu lichide. Din păcate, doi dintre pui nu au supraviețuit în ciuda îngrijirilor intensive: unul a murit la câteva ore după sosire, iar altul a doua zi. Doi pui rămân în stare critică, iar ceilalți șapte răspund pozitiv la tratament.

„Puii erau într-o stare foarte gravă. Unul a murit la doar câteva ore după ce a ajuns în centrul nostru, deși a primit îngrijiri în terapie intensivă. Un altul a murit a doua zi, în aceleași condiții. Doi sunt încă în stare critică, unul foarte grav. Ceilalți șapte răspund pozitiv la tratament”, a declarat Marker, potrivit CBS News.

CCF are grijă de 128 de gheparzi salvați și avertizează că traficul ilegal împinge specia spre dispariție. Marker subliniază că puii de ghepard sunt prădători care joacă un rol cheie în ecosistem.

Somaliland e rută cheie pentru traficul ilegal de animale

Somaliland, regiune care și-a declarat independența față de Somalia, este un punct strategic pentru traficul ilegal de animale sălbatice. Sute de gheparzi și leoparzi sunt transportați anual către țările din Golf, prin Golful Aden. Deținerea de animale sălbatice este interzisă în Somaliland, însă traficanții folosesc rute clandestine pentru a scăpa de lege. În august, autoritățile locale au salvat alți 10 pui de ghepard care urmau să fie trimiși în statele din Golf și au arestat două persoane implicate.

Impactul traficului ilegal asupra speciei

Marker avertizează că au rămas mai puțin de 7.000 de gheparzi în sălbăticie. Comerțul ilegal cu gheparzi afectează ecosistemele și pune în pericol supraviețuirea speciei. Gheparzii trăiesc în populații mici și izolate în Africa de Est și de Sud și într-o zonă restrânsă din Asia.

Deși nu reprezintă o amenințare pentru oameni, gheparzii intră frecvent în conflict cu fermierii, fiind împușcați pentru protejarea turmelor. Studiile spun că aceștia își schimbă comportamentul de vânătoare în funcție de temperatură, evitând orele fierbinți și intrând în conflict cu prădătorii nocturni, precum leii și leoparzii.

Rolul CCF și al activiștilor de mediu

Eforturile Cheetah Conservation Fund sunt vitale pentru salvarea puilor și reabilitarea lor. Echipele lucrează nonstop pentru stabilizarea puilor și monitorizarea progresului fiecărui animal.

„Animalele sălbatice aparțin naturii. Vă rugăm să ne ajutați să oprim comerțul ilegal cu gheparzi și alte specii din lume”, este avertismentul lansat de Marker.