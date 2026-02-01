Qatar Airways, lider în transportul animalelor de companie: Peste jumătate de milion de blănoși au fost transportați în 2024

Qatar Airways a devenit lider în transportul animalelor de companie în anul 2025, după ce a reușit să mute peste 54 de milioane de pasageri blănoși din Aeroportul Internațional Hamad din Doha.

Qatar Airways, lider în transportul animalelor de companie

În timp ce compania aviatică a depășit așteptările în ceea ce privește călătoriile cu animalele de companie, călătorii s-au bucurat de aceleași servicii impecabile și facilități de top. Pasagerii necuvântători au la rândul lor parte de cele mai înalte standarde de îngrijire pe toată durata călătoriei.

Angajamentul Qatar Airways Cargo se extinde la oferirea de facilități de clasă mondială atât pentru animale, cât și pentru proprietarii acestora, consolidând Qatar Airways ca lider în bunăstarea animalelor în timpul transportului aerian. Faptul că serviciul este mai mult decât o simplă procedură logistică face ca animalele, fie ele câini, pisici, exotice sau chiar cai sau păsări să aibă parte de o experiență sigură și confortabilă.

În anul 2024, compania a transportat pe cale aeriană o jumătate de milion de animale. Această realizare a fost posibilă în cadrul Centrului pentru Animale, construit în Aeroportul Internațional Hamad ca fiind cel mai mare și mai avansat din lume, potrivit travelandtourworld.com.

Condiții premium pentru pasagerii blănoși

Pentru animalele care fac călătorii lungi, odihna în escale este luată în serios. Animalele care rămân la aeroport mai mult de trei ore au suficient spațiu pentru a se întinde și a se mișca, timp în care cuștile le vor fi curățate.

Pentru a-i asigura pe stăpânii animalelor de companie că aceștia sunt bine tratați și în siguranță, compania aeriană oferă un e-card personalizat cu fotografia animalului și o actualizare detaliată a stării acestuia pe tot parcursul zborului.

Ca parte a inițiativei WeQare Rewild the Planet, compania Qatar Airwayn Cargo își propune să dezvolte afacerea până la posibilitatea transportării și altor tipuri de animale, precum leii, rinocerii și tigrii, însă doar în habitatele lor naturale. Acest demers subliniază angajamentul Qatar Airways față de bunăstarea necuvântătoarelor, dar și promovează eforturile globale de conservare.

În plus, compania de transport aviatic își menține politica strictă de toleranță zero față de transportul ilegal de animale sălbatice. Prin parteneriatul cu United for Wildlife (UfW), Qatar Airways joacă un rol activ în combaterea traficului cu animale sălbatice, asigurându-se că speciile pe cale de dispariție sunt protejate.

