Într-o regiune a lumii în care animalele și cei care le îngrijesc sunt persecutați sau chiar urmăriți penal, Fondul Global pentru Compasiune al PETA a oferit sprijin esențial salvatorilor curajoși, care își pun propria siguranță în pericol pentru a salva animale de un destin tragic.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum s-a construit adăpostul și provocările întâmpinate

Într-o zonă izolată din Orientul Mijlociu, voluntarii au înființat un adăpost foarte simplu pentru câini, destinat animalelor fără stăpân sau nedorite, pentru a le proteja de lipsuri și cruzime. Resursele erau minime, iar salvatorii se confruntau cu dificultăți în a construi adăposturi sigure și confortabile. Nu existau soluții pentru a împiedica ploile torențiale să transforme spațiile exterioare în bălți adânci și noroi. Orice încercare de joacă, exerciții sau relaxare lăsa câinii uzi și murdari.

Îmbunătățiri esențiale cu ajutorul PETA

PETA Germania a aflat de situația acestor animale și a intervenit. Cu ajutorul donațiilor către Fondul Global pentru Compasiune, adăpostul a reușit să facă îmbunătățiri semnificative, inclusiv construirea unei structuri solide, în care câinii să poată trăi și odihni în siguranță.

Salvatorii au construit paturi etajate din lemn, cu saltele moi, oferind câinilor un loc curat și călduros pentru somn.

Au reparat și consolidat cuștiile exterioare și au transformat o structură neutilizată în 10 cuști suplimentare, cu podele din lemn și spațiu pentru socializare.

Voluntarii au realizat și un sistem de drenaj care redirecționează apa pluvială din zonele de joacă, astfel încât câinii rămân mai uscați și mai curați în timpul sezonului ploios. Betonul în zonele cheie și nisiparele ridicate oferă animalelor spațiu protejat în aer liber chiar și în timpul vremii nefavorabile.

Fondatorii dedicați ai adăpostului au în plan noi proiecte care vor transforma acest loc sigur într-un refugiu vesel pentru câinii pe care se străduiesc să-i protejeze.