Apar noi informații șocante despre adăpostul de câini din Suraia. Alte trei primării din Ilfov au încheiat contracte cu „abatorul” din Vrancea, în prezent anchetat pentru eutanasierea brutală a animalelor fără stăpân.

Primăriile din Dobroești, 1 Decembrie și Clinceni au transmis, la solicitarea Buletin de București, contractele încheiate cu adăpostul „Arca lui Noe” din județul Vrancea, deținut de firma Vetmedan SRL. Adăpostul, numit de activiști „abatorul de câini”, este în prezent anchetat pentru eutanasierea brutală a animalelor fără stăpân.

În total, 317 câini din cele trei localități au ajuns în acest adăpost, însă autoritățile din Clinceni și Dobroești nu au furnizat toate datele cerute, inclusiv numărul de eutanasieri sau adopții.

Ancheta vine după apariția unor imagini filmate în adăpostul din comuna Suraia, județul Vrancea, care arată tratamente extrem de violente aplicate câinilor. Într-un videoclip publicat de organizații pentru protecția animalelor, un câine este prins cu o crosă, trântit de un zid și injectat, apoi aruncat peste un gard și târât de gât. Aceste imagini au dus la deschiderea unui dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, schingiuire, abuz în serviciu și fals intelectual.

Rețea extinsă de contracte cu primării din țară

Firma Vetmedan SRL a creat, în ultimii cinci ani, o rețea de peste 100 de contracte cu primării din toată țara. În județul Ilfov, numărul localităților care au colaborat cu această firmă a ajuns la șapte: Bragadiru, Pantelimon, Dascălu, Domnești, Dobroești, Clinceni și 1 Decembrie. Deși primăriile aveau dreptul legal de a monitoriza activitatea concesionarului, niciuna dintre cele contactate nu a precizat că a făcut verificări efective.

Date lipsă și nereguli în raportări

Primăria Clinceni susține că nu a primit de la Vetmedan informații esențiale despre câinii capturați, precum numărul celor adoptați, eutanasiați sau substanțele utilizate. Din totalul de 152 de câini capturați, situația a 178 de animale rămâne neclară în cazul contractelor analizate.

Nici Primăria Dobroești nu a oferit detalii complete pentru cei 26 de câini ridicați de pe raza localității. Singura instituție care a transmis registrul complet prevăzut de lege a fost Primăria 1 Decembrie.

Sume importante plătite pentru gestionarea câinilor

Firma care deține adăpostul „Arca lui Noe”, Vetmedan SRL, a încheiat, în ultimii cinci ani, peste 100 de contracte cu numeroase primării din țară, prin care i se concesionează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, deși ONG-urile și presa locală din zonă au mai semnalat, de-a lungul timpului, nenumărate nereguli pe care le-au identificat în adăpostul deținut de Vetmedan SRL.

Pe lângă aproximativ 650.000 de euro plătite deja de alte patru primării din Ilfov, Dobroești și Clinceni au mai achitat aproximativ 20.000 de euro către firma din Vrancea.

Clinceni a încheiat un contract pe cinci ani în valoare de peste 70.000 de euro, din care a plătit aproape 20.000 de euro pentru capturarea a 75 de câini. Ulterior, contractul a fost reziliat după izbucnirea scandalului.

Dobroești a plătit peste 4.000 de euro pentru 26 de câini, însă valoarea totală a contractului nu a fost comunicată.

Caz șocant la 1 Decembrie: un singur câine adoptat

Datele furnizate de Primăria 1 Decembrie arată o situație dramatică: din 139 de câini capturați, 107 au fost eutanasiați, 31 au murit, iar doar unul a fost adoptat (o rată de adopție de doar 0,7%).

Mai mult, raportul conține neconcordanțe. Câinele declarat adoptat apare ca fiind adoptat înainte de a intra oficial în adăpost. De asemenea, datele din Registrul de Evidență al Câinilor fără Stăpân nu confirmă toate procedurile menționate.

Realitatea din teren

Potrivit legislației, câinii capturați trebuie ținuți în adăpost cel puțin 14 zile lucrătoare, timp în care pot fi revendicați sau adoptați. Abia ulterior se poate decide eutanasierea.

Medicul veterinar Daniel Lazăr a explicat că, după 21 de zile calendaristice fără adopție, animalele sunt eutanasiate și incinerate. Totuși, imaginile și datele apărute ridică semne de întrebare serioase privind respectarea acestor proceduri.

Activitatea adăpostului, suspendată

În urma scandalului, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vrancea a suspendat activitatea adăpostului „Arca lui Noe”. Polițiștii locali au deschis dosar penal pentru uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual.