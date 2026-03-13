Mai multe resturi de origine animală, în stare de putrefacţie, au fost găsite pe două terenuri din localitatea Lumina, poliţiştii constănţeni anunţând, vineri, deschiderea unui dosar de cercetare penală, după ce cu o zi înainte astfel de deşeuri au fost găsite pe un teren de circa un hectar, în apropierea localităţii Culmea, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, lucrătorii Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu au găsit, în urma unei sesizări, mai multe resturi de origine animală şi deşeuri inerte, abandonate pe raza localităţii Lumina.

“Descoperirea a fost făcută la data de 12 martie a.c., în jurul orei 15:00, în urma unei sesizări directe. La faţa locului s-au deplasat poliţişti (…), împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa, ai Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa şi ai unităţii administrativ-teritoriale Lumina. (…) S-a stabilit faptul că, în două perimetre situate la o distanţă de aproximativ 500 de metri unul faţă de celălalt, se află abandonate resturi de origine animală, respectiv subproduse de origine animală nedestinate consumului uman, aflate în diferite stări de degradare. De asemenea, în zona respectivă au fost identificaţi mai mulţi saci încărcaţi cu deşeuri inerte provenite din construcţii. Totodată, au fost identificate 8 crotalii auriculare de ovine, acestea fiind ridicate de către reprezentanţii D.S.V.S.A. Constanţa în vederea stabilirii trasabilităţii”, reiese din comunicatul transmis vineri de IPJ Constanţa.

Reprezentanţii Primăriei Lumina au fost informaţi cu privire la obligaţia de a demara ecarisarea şi ecologizarea terenului respectiv.

Poliţiştii au întocmit în acest caz un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situaţiei de fapt şi depistarea persoanelor responsabile.

Pe 12 martie, IPJ a informat că mai multe resturi de origine animală, în avansată stare de putrefacţie, precum şi deşeuri printre care plăci de azbest au fost descoperite pe un teren de circa un hectar, în apropierea localităţii Culmea, şi în acest caz fiind deschis un dosar penal.