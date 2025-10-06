Revoltă împotriva câinilor în San Francisco: Prea mulți, prea liberi, prea obraznici. Locuitorii cer amenzi de până la 1.000 de dolari pentru stăpânii care își plimbă câinii fără lesă

San Francisco, orașul care până nu demult era considerat un adevărat paradis pentru iubitorii de animale, se confruntă cu o schimbare neașteptată de atitudine. Câinii, odinioară tratați ca membri ai familiei, au devenit acum subiect de nemulțumire pentru tot mai mulți locuitori.

Pe forumul r/sanfrancisco de pe Reddit, utilizatorii discută aprins despre cum orașul „și-a pierdut răbdarea” cu patrupedele. Plângerile variază de la câini care intră în magazine și restaurante, până la incidente cu animale lăsate libere prin parcuri sau pe străzi aglomerate, notează Fox News.

„Câinii în magazine – o problemă de igienă”

„Cel mai grav este când vezi câini în magazine alimentare – este o încălcare clară a codului sanitar”, a scris un utilizator.

Altul a adăugat: „Nu ești special. Dacă trebuie să mergi la cumpărături, lasă-ți câinele acasă, ca toți ceilalți.”

Amenzi usturătoare pentru câinii fără lesă

Conform legislației locale, câinii trebuie ținuți în lesă, cu excepția zonelor special desemnate pentru plimbare liberă. Nerespectarea regulilor poate aduce amenzi de până la 1.000 de dolari pentru recidiviști.

Prima abatere se sancționează cu 50 de dolari, dar fiecare incident repetat în decurs de 12 luni crește semnificativ valoarea amenzilor.

Mulți locuitori susțin că poliția nu aplică suficient legea și cer intensificarea controalelor. „Avem nevoie de agenți care să dea amenzi pentru câinii fără lesă. Se poate ajunge până la 500 de dolari, dar nimeni nu face nimic”, a scris un alt utilizator Reddit.

„E nevoie de reguli mai clare pentru câinii de serviciu”

Unii utilizatori atrag atenția și asupra abuzurilor legate de statutul de câine de serviciu, invocat adesea de proprietari pentru a intra cu animalele în locuri interzise.

„În prezent, angajații pot doar să întrebe dacă e un câine de serviciu și ce face. Nu se cere niciun document. Asta duce la abuzuri, iar firmele se tem de reacții negative dacă refuză accesul”, a explicat un localnic.

De la paradis canin, la haos urban

Ironia situației este că, potrivit Forbes, San Francisco a fost desemnat recent cel mai bun oraș din SUA pentru câini. Platforma BringFido listează peste 100 de activități și locuri prietenoase cu animalele – de la plaje și trasee montane, până la cafenele și magazine.

Totuși, numărul incidentelor cu câini fără lesă a crescut cu 6% față de anul trecut, potrivit Wall Street Journal.

Câini neastâmpărați și stăpâni nepăsători

Locuitoarea Rose Crelli povestește cum, în timp ce își bea cafeaua în Alamo Square Park, un câine i-a sărit direct pe patiserie.

„S-a năpustit pe croissantul meu și l-a umplut de salivă. Stăpânul a văzut tot și și-a continuat drumul, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, spune femeia.

O altă locatară, Chandra Wilson, deținătoare a unui teckel, susține că își duce câinele peste tot, dar așteaptă bune maniere și de la ceilalți.

„Am văzut un câine care a făcut pe jos într-un magazin… Toată lumea a rămas șocată”, povestește ea.

Negustorii, exasperați

Un manager al unui magazin Trader Joe’s din oraș a declarat că numărul câinilor care intră zilnic în spațiul comercial „a scăpat de sub control”.

Deși mulți clienți își iubesc animalele, angajații se plâng de incidente frecvente și lipsa unor reguli aplicate consecvent.

Un oraș care își reconsideră iubirea față de câini

Deși San Francisco rămâne un loc prietenos pentru animale, tensiunile cresc între iubitorii de câini și cei care cer ordine și respectarea normelor.

Între libertatea patrupedelor și confortul oamenilor, orașul încearcă acum să găsească un echilibru – dar răbdarea multor locuitori pare să se fi terminat.

