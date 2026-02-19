Amazon Ring a lansat funcția Search Party la finalul anului trecut. Aceasta conectează soneriile inteligente din cartier și folosește inteligența artificială pentru a ajuta la găsirea câinilor pierduți raportati prin aplicația Neighbors. Dacă există o potrivire, proprietarii camerelor sunt notificați și pot decide dacă doresc să partajeze imaginile, notează Android Authority.

Planurile mai mari ale Ring: de la animale la siguranța cartierului

Un email intern al CEO-ului Jamie Siminoff, obținut de 404 Media, dezvăluie că Ring urmărește mai mult decât găsirea animalelor. Scopul declarat este să „elimine criminalitatea din cartiere”, ceea ce ridică noi semne de întrebare despre confidențialitate și supraveghere.

Funcții suplimentare care sporesc puterea rețelei AI

Ring a introdus și Familiar Faces, care identifică persoanele cunoscute, și Fire Watch, care avertizează despre incendii în apropiere. Împreună cu Search Party, aceste funcții creează o rețea AI capabilă să recunoască obiecte, să detecteze pericole și să ofere informații utile, deși Ring susține că sistemul nu urmărește oamenii și nu procesează date biometrice.

Controverse și îngrijorări legate de confidențialitate

Sistemul Search Party este activat implicit, ceea ce înseamnă că o cameră video poate fi deja implicată dacă nu este dezactivată funcția. Reclama de la Super Bowl și emailul intern au amplificat temerile că ceea ce începe ca o funcție pentru animale pierdute ar putea evolua către supraveghere în masă.