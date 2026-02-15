Pasionații de animale vor mereu să comunice cu prietenii lor necuvântători. Videoclipurile virale cu pisici care recunosc morcovi sau șervețele au stârnit meme-uri online și au inspirat aplicații care pretind că „traduc” limbajul animalelor.

Recent, aplicațiile și colierele inteligente au devenit populare, atrăgând milioane de utilizatori și finanțări de zeci de milioane de dolari.

Coliere inteligente și aplicații care „vorbesc” cu animalele

Companii precum Traini și SATELLAI dezvoltă coliere și aplicații AI pentru animale.

Traini a lansat funcții precum recunoașterea lătratului, conversia fotografiilor în text și voce și planifică coliere care permit „conversații” în timp real cu câinii.

SATELLAI oferă un colier tip „Apple Watch pentru animale ”, cu monitorizare ritm cardiac, somn și poziție, generând rapoarte despre starea emoțională și sănătatea pet-urilor.

Este traducerea limbajului animal reală?

Oamenii încearcă să înțeleagă limbajul animalelor de decenii. Biologul Slobodchikoff a studiat câinii de prerie timp de 30 de ani și a dezvoltat algoritmi pentru a le converti sunetele în engleză, notează European Central Station.

Aplicațiile moderne folosesc AI pentru a analiza lătratul, mieunatul și limbajul corpului. Modelele compară spectrul sunetelor animalelor cu cel al emoțiilor umane pentru a identifica starea emoțională.

Totuși, experții spun că lătratul și mieunatul nu sunt limbaje în sens științific, ci semnale ale dorințelor și emoțiilor animalelor. Astfel, traducerea AI trebuie văzută mai mult ca divertisment decât ca știință exactă.

Datele animalelor – adevărata valoare

Colierele și aplicațiile colectează date despre comportament, ritm cardiac, somn și activitate. Aceste informații sunt folosite pentru:

Sugestii de hrană și accesorii personalizate.

Monitorizarea sănătății și avertizări timpurii.

Servicii de asigurare și consultanță veterinară.

Traini și SATELLAI colaborează cu mii de pet shop-uri și clinici veterinare, transformând datele colectate în produse și servicii profitabile.