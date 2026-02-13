STIRI

Petiția ‘’Opriți uciderea animalelor pe bani publici. Răspundere penală pentru Vetmedan’’ a strâns peste 100.000 de semnături în doar trei zile: ‘’Eutanasierea nu e o soluție’’

Claudiu Surmei 13 februarie 0 comentarii
Căței triști în adăpost Foto: pexels.com

Petiția care cere oprirea uciderii animalelor pe bani publici și răspundere penală pentru firma Vetmedan, care gestionează adăpostul privat de câini din Suraia, a strâns peste 100.000 de semnături în doar trei zile.

Se cere:

Sistarea imediată a tuturor eutanasierilor efectuate de SC Vetmedan SRL.

Suspendarea activității adăpostului Vetmedan din Suraia, județul Vrancea, până la finalizarea tuturor anchetelor penale și administrative.

Verificarea de urgență a tuturor: 

– documentelor medicale, 

– înregistrărilor din RECS, 

– registrelor de evidență a substanțelor psihotrope.

Control amplu la nivelul ANSVSA, inclusiv asupra DSVSA Vrancea, pentru neîndeplinirea atribuțiilor legale de control și supraveghere.

Verificarea activității Biroului pentru Protecția Animalelor Vrancea din cadrul IPJ Vrancea, sub aspectul: 

– neintervenirii în fața unor indicii grave de infracțiuni, 

– neîndeplinirii atribuțiilor legale, 

– posibilei complicități sau favorizări a făptuitorilor.

Sesizarea organelor de urmărire penală și instrumentarea dosarelor penale pentru: 

– ucidere fără drept a animalelor, 

– cruzime față de animale, 

– fals intelectual și uz de fals, 

– abuz în serviciu, 

– deturnare de fonduri publice, 

– folosirea ilegală a ketaminei și a altor substanțe cu regim special.

Tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate, inclusiv a celor care aveau obligația de a preveni și opri aceste fapte, cu: 

– reținere, 

– trimitere în judecată, 

– condamnare conform legii, inclusiv cu pedeapsa închisorii.

Auditarea tuturor contractelor publice încheiate de SC Vetmedan SRL cu UAT-urile în ultimii trei ani.

Interzicerea definitivă a accesului la contracte publice pentru: 

– SC Vetmedan SRL, 

– orice firmă succesoare, derivată sau cu denumire similară, 

– toate persoanele fizice implicate în conducerea, administrarea, execuția sau protejarea acestor activități, care vor fi sancționate penal.

”Aici nu e eutanasiere. E crimă, prostie, ilegalitate, atrocitate”

Într-un mesaj publicat pe pagina personală de Facebook, directorul Direcției Protecția Animaleor Ilfov, Hilde Tudora, a transmis:

”Eu nu m-am uitat. Că nu mai pot. Nu mai duc. Dar am datoria morală să nu tac.
Sunt fost jurnalist. Vin cumva din lumea ONG-urilor. Am relatat despre ele și cu ele am salvat multe animale.
Acum sunt în sistem. Și de aici din sistem, o spun clar: NU avem voie să permitem ca aceste fapte să rămână nepedepsite.
Exterminarea nu este o soluție.
Eu nu vreau să trăiesc într-o astfel de țară.
Eu nu vreau să fiu înconjurată de astfel de oameni. Fără urmă de suflet în ei.
Scrieți cui vreți voi. Scrieți parlamentarilor. Primarilor. Guvernanților. Nu vrem nici schimbare, nici revoluție. Vrem umanitate și civilizație.
Dincolo de metode de gestionare, că am spus clar că eutanasierea nu e o soluție, dar eutanasierea e eutanasiere. Iar crima e crimă. Aici nu e eutanasiere. E crimă, prostie, ilegalitate, atrocitate.”

Context

Poliţiştii efectuează, vineri, şase percheziţii domiciliare la persoane fizice şi două societăţi comerciale în cadrul dosarului penal deschis după suspendarea activităţii adăpostului privat de câini de la Suraia.
Dosarul penal în acest caz vizează uciderea cu intenţie, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu şi fals intelectual.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Foto: pexels.com

By Claudiu Surmei

