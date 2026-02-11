Iarna vedem tot mai des câini cu diferite semne pe lese sau zgărzi. Dintre toate, banda galbenă atrage imediat atenția. Deși pare doar un simplu accesoriu, ea transmite, de fapt, un mesaj clar pe care puțini oameni îl cunosc. Potrivit publicației Blic, această culoare avertizează că patrupedul nu trebuie atins sau abordat. Ignorarea ei poate pune în pericol câinele, trecătorii și chiar stăpânul care încearcă să-și protejeze companionul.

Ce este banda galbenă la câini

Banda galbenă reprezintă un fel de „zonă virtuală de protecție”: „Vă rog, păstrați distanța, nu mă atingeți și nu lăsați câinele dumneavoastră să se apropie”. Din păcate, această avertizare este adesea ignorată din cauza percepției că animalul pare prietenos sau inofensiv.

Motivele pentru care câinii au nevoie de spațiu

Există mai multe motive pentru care câinele are nevoie de distanță, toate fiind legitime. Nu este vorba mereu de agresivitate, ci de situații care necesită înțelegere:

Probleme de sănătate: În sezonul rece, mulți câini suferă de artrită agravată de frig sau se află în recuperare postoperatorie. Orice atingere le cauzează durere și reacții neașteptate.

Frică sau reactivitate: Fie din cauza traumelor, socializării insuficiente sau a anxietății naturale, unele animale percep apropierea străinilor sau a altor câini ca pe o amenințare. Zgarda/lesa galbenă ajută la evitarea unor situații stresante.

Dresaj: În timpul cursurilor, câinii au nevoie de concentrare, iar tntervenția străinilor poate perturba acest proces.

Femele nesterilizate: Banda galbenă înseamnă evitarea interacțiunilor nedorite cu alți câini.

Cum trebuie să reacționezi când vezi un câine cu lesă galbenă

Dacă observi o bandă galbenă, un fular sau orice marcaj similar pe câini, păstrează distanța. Evită contactul vizual, nu vorbi cu animalele și, mai ales, nu întinde mâna spre ele. În cazul în care îți plimbi câinele, scurtează lesa pentru a preveni orice interacțiune accidentală între animale.

