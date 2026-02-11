STIRI

Ilfov spune NU câinilor pe stradă: Avertismente pentru proprietarii care sunt în ilegalitate. Cum poți să-ți sterilizezi și microcipezi câinele gratuit (FOTO)

Claudiu Surmei 11 februarie 0 comentarii
un caine se afla in portbagajul unei masini de la politia animalelor Sursa foto: Serviciul pentru Protecția Animalelor

Protecția Animalelor Ilfov, împreună cu poliția și jandarmii, desfășoară o campanie activă pentru a reduce numărul câinilor fără stăpân pe străzile județului. În cadrul acestei inițiative, oamenii care nu și-au sterilizat sau microcipat câinii au primit avertismente. Aceștia au la dispoziție 30 de zile pentru a veni cu animalele lor la sterilizare și microcipare GRATUITĂ.

Legea este clară: proprietarii sunt responsabili pentru câinii lor. Majoritatea câinilor de pe stradă provin din curțile oamenilor, iar scopul campaniei este ca aceste situații să devină excepții și nu norma.

Programul campaniei: Corbeanca, 12-19 februarie

Protectia Animalelor Ilfov revine în Corbeanca pentru șase zile de sterilizări și microcipări gratuite. Programul este destinat câinilor cu stăpân, iar serviciile sunt oferite fără costuri.

Pentru detalii și programări, sunați la 0751.235.009.

Campania nu se adresează doar locuitorilor din Corbeanca. Proprietarii de câini din localități precum Chiajna, Dragomirești, Ciorogârla, Chitila, Buftea, Mogoșoaia sau Domnești sunt bineveniți să participe.

De ce este important să sterilizezi și să microcipezi câinele

  • Reducerea câinilor fără stăpân – sterilizarea în masă ajută la prevenirea abandonului și a nașterii de pui nedoriți.
  • Siguranța animalelor – microciparea permite identificarea rapidă în caz de pierdere sau furt.
  • Responsabilitate socială – o comunitate civilizată se vede prin modul în care își protejează animalele.

Campaniile Protectiei Animalelor Ilfov sunt actualizate constant, așa că merită să verificați programul și să profitați de aceste servicii gratuite. Prin empatie și responsabilitate, putem să transformăm străzile Ilfovului în locuri sigure pentru oameni și câini deopotrivă.

Sursa foto: Serviciul pentru Protecția Animalelor

