Unde îți poți steriliza gratuit animalele în județul Ilfov. Programul actualizat al campaniei

Protecția Animalelor Ilfov a actualizat programul dedicat stăpânilor de viețuitoare, astfel că acum poți afla exact unde și când îți poți steriliza gratuit animalele.

Unde îți poți steriliza gratuit animalele în județul Ilfov

Potrivit anunțului postat recent pe pagina de Facebook a instituției, programul de sterilizare și microcipare gratuită pentru câini cu și fără stăpâni a fost actualizat în funcție de zonele județului.

„📌 6 februarie, Măgurele – sterilizăm și microcipăm gratuit câini cu proprietar (pot veni oameni și din Bragadiru, Cornetu, Dărăști, Clinceni, Jilava, Copăceni).

📌 9-13 februarie, Ciorogârla – sterilizăm și microcipăm gratuit câini cu proprietar (puteți veni și dacă sunteți din Chiajna, Dragomirești, Chitila, Buftea, Mogoșoaia, Domnești, Corbeanca).

📌 10 și 11 februarie, Popești-Leordeni – sterilizăm gratuit câini fără proprietar. Avem și posibilitate de tranchilizare”, se arată pe rețeaua socială.

De menționat este faptul că în cazul orașului Popești-Leordeni este nevoie de comunități mai mari de câini pentru ca aceștia să beneficieze de programul de sterilizare și microcipare gratuită pus la dispoziție de autoritățile locale.

