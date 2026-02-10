Astăzi, Comisia Europeană a înregistrat parțial o inițiativă cetățenească europeană (ICE), intitulată „Inițiativa UE de protejare a câinilor fără stăpân, a pisicilor fără stăpân și a animalelor din adăposturile din UE/țările din afara UE”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Inițiativa invită Comisia „să consolideze protecția câinilor fără stăpân, a pisicilor fără stăpân și a animalelor din adăposturile din UE și să se asigure că acțiunea UE în țările terțe nu contribuie la suferința animalelor”. Organizatorii solicită restricții suplimentare privind „utilizarea câinilor și a pisicilor în scopuri științifice” și ca „instrumentele comerciale, de asociere și de finanțare ale UE” să fie „concepute astfel încât fondurile, beneficiile comerciale sau cooperarea UE să fie acordate numai dacă sunt respectate standardele minime pentru protecția câinilor și a pisicilor”. Organizatorii consideră, de asemenea, că ar trebui promovate „măsuri durabile și umane”.

Comisia înregistrează doar parțial inițiativa, deoarece poate face acest lucru numai în domeniile în care Comisia are competența de a propune noi acte legislative. Acesta este cazul adăposturilor pentru animale, al testării pe animale în scopuri științifice, al comerțului și cooperării cu țări terțe și al finanțării din partea Uniunii. Politicile care au ca obiectiv declarat bunăstarea animalelor sunt de competența exclusivă a statelor membre. Comisia nu ar avea competența de a propune acte legislative cu acest obiectiv declarat și, prin urmare, nu este în măsură să înregistreze această parte a inițiativei.

Comisia consideră că părțile inițiativei care îndeplinesc condițiile formale stabilite în legislația relevantă sunt admisibile din punct de vedere juridic în temeiul Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană.

Comisia nu a analizat conținutul propunerilor în această etapă. Înregistrarea parțială nu influențează decizia finală a Comisiei cu privire la fondul său și nici eventualele măsuri pe care le-ar putea lua. Comisia va lua o decizie cu privire la inițiativă numai dacă organizatorii colectează cel puțin un milion de semnături de la cetățenii UE.

Etapele următoare

După înregistrarea de astăzi, organizatorii au la dispoziție șase luni pentru a deschide perioada de 12 luni de colectare a semnăturilor. În cazul în care o ICE primește cel puțin un milion de declarații de susținere în perioada respectivă, numărul minim fiind atins în cel puțin șapte state membre, Comisia trebuie să reacționeze și să decidă ce măsuri va lua ca răspuns la inițiativă, dacă este cazul, justificându-și decizia.

Contextul

Inițiativa cetățenească europeană a fost introdusă odată cu Tratatul de la Lisabona ca instrument de stabilire a agendei pentru cetățeni. Acesta a fost lansat oficial în aprilie 2012. Odată înregistrată oficial, o inițiativă cetățenească europeană permite unui milion de cetățeni din cel puțin șapte state membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună acte juridice în domeniile în care are competența de a acționa. Condițiile de admisibilitate sunt: (1) acțiunea propusă nu se află în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri legislative, (2) nu este vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și (3) nu contravine în mod vădit valorilor Uniunii.

De la începutul inițiativei cetățenești europene, Comisia a înregistrat 127 de inițiative.

Conținutul inițiativelor exprimă doar punctele de vedere ale organizatorilor și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând punctele de vedere ale Comisiei.