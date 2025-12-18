Guvernul a aprobat, joi, realizarea proiectului de dezvoltare a sistemului informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (SIDISVA), transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Executivului, prin hotărârea adoptată în acest sens se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru proiectul de investiţii “Dezvoltarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (SIDISVA)”.

“Aceasta este o etapă procedurală esenţială, care indică faptul că Guvernul a luat act de iniţiativă, a analizat argumentele, obiectivele şi resursele propuse şi a fost de acord ca demersurile pentru realizarea proiectului să continue”, precizează sursa citată.

Proiectul vizează implementarea sistemului informatic SIDISVA, accesibil şi în cloud-ul guvernamental, pentru digitalizarea serviciilor ANSVSA către cetăţeni, medici veterinari, fermieri şi operatori economici.

În acest sens, vor fi colectate centralizat, stocate, prelucrate şi accesibile în timp real datele referitoare la sănătatea animalelor şi siguranţa alimentelor, iar sistemul va permite inclusiv generarea de rapoarte şi urmărirea indicatorilor de performanţă ai ANSVSA.

Valoarea maximă totală a investiţiei este estimată la 103.356.817,61 lei, cu TVA inclus, din care cea mai mare parte reprezintă finanţare externă nerambursabilă din fonduri europene (FEDR), la care se adaugă şi o contribuţie din bugetul naţional, prin bugetul ANSVSA.

Durata estimată de realizare a proiectului de investiţii este de 24 de luni, din care durata maximă estimată de execuţie este de 18 luni.

Potrivit Guvernului, vor fi dezvoltate sau îmbunătăţite 56 de servicii electronice publice, pentru aproximativ 185.000 de utilizatori pe an, şi vor fi sprijinite 46 de instituţii publice din sistemul sanitar-veterinar.

Vor beneficia de instruire 144 de utilizatori (personal ANSVSA, direcţii judeţene, institute centrale, medici veterinari) şi trei administratori, angajaţi ai ANSVSA, vor fi instruiţi pentru utilizarea şi administrarea sistemului, mai arată sursa citată.

“Digitalizarea fluxurilor va reduce timpul de procesare a documentelor, birocraţia şi costurile operaţionale, va creşte transparenţa, trasabilitatea şi capacitatea de reacţie la urgenţe sanitar-veterinare şi alimentare”, mai menţionează Executivul.

Sistemul va permite acces 24/7 la servicii, precum şi accesibilitate sporită pentru persoane vulnerabile, cum ar fi cele în vârstă, cu dizabilităţi sau nivel scăzut de competenţe digitale.