Educație în școli pe înțelesul elevilor: ANSVSA le-a explicat copiilor ce sunt zoonozele, cum se îngrijesc animalele și de ce contează siguranța alimentară

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a organizat luni, 15 decembrie 2025, în programul național „Școala Altfel”, o activitate educativă pentru elevii din clasele a II-a și a IV-a ai Școlii Generale „Ion Heliade Rădulescu” din București, apoi a publicat imaginile pe rețelele sociale.

„Școala Altfel” la ANSVSA

Desfășurată în cadrul Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, activitatea educativă le-a explicat elevilor, pe înțelesul lor, ce înseamnă siguranța alimentară, sănătatea animalelor și rolul esențial al diagnosticului de laborator.

Pe tot parcursul activităților interactive, copiii au descoperit ce reprezintă ANSVSA și de ce contează pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, ce sunt zoonozele și de ce unele boli pot fi transmise de la animale la oameni, cum trebuie îngrijit un animal de companie și ce înseamnă o alimentație sănătoasă.

Lecții pentru elevi în laborator

Elevii au avut ocazia să vadă în laborator echipamentele, să afle cum se desfășoară analizele și să înțeleagă, la nivelul lor, munca din spatele fiecărui rezultat care contribuie la protejarea sănătății publice.

Dacă tot se numește „Școala Altfel”, atunci și lecțiile au fost altfel: explicații simple, exemple concrete, multă curiozitate și întrebări pe măsură. Fără manuale, dar cu mult entuziasm! Uneori, cele mai importante lecții încep cu întrebări simple. Iar astăzi, copiii au demonstrat că viitorul începe cu „de ce?”.”, a transmis ANSVSA pe rețelele sociale.