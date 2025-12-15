Thailanda este una dintre țările în care problema animalelor de pe străzi a fost și continuă să fie pe agenda autorităților. La fel ca România, și statul asiatic se confruntă cu un număr mare de animale abandonate, însă reușește să gestioneze cu succes situația prin metode care s-au dovedit a fi eficiente. Capitala Bangkok a fost gazda unui program internațional de schimb de bune practici și soluții inovatoare dedicate orașelor mari, iar Romania a fost și ea reprezentată prin directorul ASPA București, Cătălina Trănescu.

Metropolis Solution Labs, axat pe managementul câinilor și pisicilor fără stăpân

10 orașe din întreaga lume au fost prezente la Bangkok pentru eveniment. Toronto (Canada), Cali (Columbia), București (România), Atena (Grecia), Colombo (Sri Lanka), Kathmandu (Nepal), Ramallah (Palestina), eThekwini (Africa de Sud), Lviv (Ucraina) și Bangkok (Thailanda). Tema ediției de anul acesta a fost „Managementul uman al câinilor și pisicilor fără stăpân”. S-au prezentat modele concrete de acțiune pentru gestionarea animalelor fără stăpân și s-a vorbit despre standarde internaționale de bunăstare animală.

Eutanasia, eliminată din programele de gestionare a populației animale

Pe lângă seminarii, delegația a vizitat și un adăpost al Administrației Metropolitane Bangkok, un adăpost de tranzit, în care erau cazați 250 de câini și 300 de pisici. Cu această ocazie, s-a discutat despre lipsa utilității eutanasiei drept metodă de gestionare a populației animalelor fără stăpân. De altfel, în niciunul dintre cele 10 state prezente, metoda nu mai este practicată. Cu excepția României.

„Thailanda nu eutanasiază câinii, ci practică sistemul CNVR – Capturare, Sterilizare, Vaccinare și Returnare în teritoriu. Totuși, unii câini sunt menținuți în adăpost pentru a fi pregătiți pentru adopție, iar câinii care nu pot fi returnați în teritoriu sunt ținuți într-un alt adăpost pană la finalul vieții lor,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Cătălina Trănescu, directorul ASPA București.

Aplicația Talea, instrument pentru recensământ și monitorizare

Totodată, în cadrul programului, a fost prezentată aplicația Talea, dezvoltată de ICAM, un instrument internațional folosit pentru recensământul și monitorizarea populației de câini fără stăpân. Talea oferă date esențiale pentru planificarea strategică, urmărirea evoluției populației canine și evaluarea eficienței programelor de gestionare.

„Aplicația este deja utilizată și de ASPA de ceva vreme. Urmează să publicăm rezultatele obținute imediat după finalizarea procesului,” a mai declarat Cătălina Trănescu.

Deplasarea la Bangkok nu a fost realizată din fonduri publice.